Raport: Co wpływa na decyzje zakupowe na rynku home care?

fot. raport na temat decyzji zakupowych York

Pandemia wpłynęła na większą potrzebę dbania o czystość. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 25% badanych, w Niemczech - 28% a w Rosji - 45%. Kupując akcesoria do sprzątania, konsumenci kierują się ich skutecznością, trwałością, stosunkiem jakości do ceny i ekologią – wynika z raportu z badania "Wpływ trendów ekologicznych i pandemii Covid-19 na zachowania konsumentek na rynku akcesoriów do sprzątania. Projekt badawczy w Polsce, Niemczech oraz Rosji".

Cena i ekologia

Przy wyborze akcesoriów do sprzątania dla konsumentów ważny jest wątek ekologii, trwałości, ale też jakości i ceny (61% wskazań w Polsce) oraz pewność, że dany produkt dobrze czyści (59% wskazań w Polsce). Produkty najtańsze wybiera w Polsce jedynie 16% respondentek. Stosunek jakości do ceny jest istotniejszy dla osób w wieku 45-54 lat niż najmłodszej grupy wiekowej (76% vs 52%). Najczęściej wskazywały ten aspekt jako istotny osoby mieszkające w mieszkaniach o pow. 50-99 m² (63%), wyraźnie częściej niż mieszkające w dużych domach (40%). Z kolei wytrzymałość akcesoriów do sprzątania jest ważniejsza dla respondentek w wieku 35-44 lata niż starszych (53% vs 34%).

Akcesoria wielorazowe wybiera jedna trzecia osób mieszkających w dużych domach, częściej niż konsumentki zamieszkujące domy o pow. 50-99 m². Kraj produkcji jest ważniejszy dla kategorii wiekowej 25-34 lat niż pozostałych (29%). Podobnie estetyka akcesoriów ‒ wskazana przez 23% tej grupy. Wytrzymałość akcesoriów jest najważniejsza dla około połowy respondentek w wieku 25-34 lata (52%) i odsetek wskazań tej cechy spada z wiekiem (35-44 lata ‒ 44%, 45-54 lata ‒ 34%).

Według respondentek naturalny surowiec to główny wyznacznik ekologicznych produktów do sprzątania. Ten aspekt jest ważny dla 76% badanych Polek. Jednocześnie dla 35% respondentek z Polski produkty ekologiczne są za drogie, a według 10% badanych nie czyszczą dobrze. Główna różnica w podejściu do ekologii widoczna jest między Rosją a pozostałymi krajami w ocenie użytych materiałów. Naturalne surowce uważane są za najbardziej ekologiczne dla 43% badanych Polek. Dodatkowo we wszystkich badanych krajach widać podobną skłonność (około 60%) do zapłacenia wyższej ceny za akcesoria z takich materiałów (chociaż aspekt ekologiczny nie musi być najważniejszy przy wyborze produktu). Respondentki bardziej zwracają uwagę na to, czy akcesoria można poddać recyklingowi (44% odpowiedzi w Polsce), niż czy są wykonane z ponownie przetworzonego plastiku (33% odpowiedzi). Kwestia użytych materiałów wydaje się najważniejsza przy ocenie czy produkt jest ekologiczny. Rzadziej wskazywano na szerszy aspekt wpływu produkcji na środowisko, jak ślad węglowy czy koszty transportu. Takie wskazania odzwierciedlają dyskusje medialne na temat środowiska, które skupiają się w dużej mierze na osobistych wyborach i recyklingu.

Respondentki mianem ekologicznych określiły również produkty, których można długo używać, a więc trwałe i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Zdecydowanie więcej wniosków z przeprowadzonego badania będziemy mogli poznać już 9 czerwca 2021 roku w trakcie zbliżającego się wydarzenia, którym jest Cleaning Partnership Summit by YORK. Konferencja jest bezpłatna, a każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma pełny raport z wynikami badania oraz komentarzami uznanych ekspertów ze świata nauki oraz biznesu.

