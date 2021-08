Raport CRIDO: Trendy w podatkach i Life After Plastic

Do podatków ekologicznych zalicza się takie daniny, jak: akcyza na samochody osobowe, opłata paliwowa, opłaty produktowe za oleje smarowe czy opłata za składowanie odpadów. Ich stosowanie jest powszechne zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Eurostatu, podatki ekologiczne odpowiadały w 2017 roku za 369 mld EUR wpływów w krajach UE, stanowiąc około 6,1% udziału we wszystkich dochodach podatkowych i składkach na ubezpieczenie w krajach UE. Jednym z niekwestionowanych liderów dyskusji ostatnich lat jest plastik – zwłaszcza ten jednokrotnego użytku – i temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

W dokumentach unijnych, takich jak Europejski Zielony Ład czy też budżet unijny na lata 2021-2027, wyraźnie widać, że podatki i opłaty nakładane na produkty/usługi nieekologiczne, a także wspieranie zachętami podatkowymi działań zmierzających do ochrony klimatu będą w centrum uwagi unijnych legislatorów.

JAK PODATKI I ULGI WPISUJĄ SIĘ W AKTUALNE TRENDY EKOLOGICZNE?

Jedną z istotnych inicjatyw w obszarze walki z plastikiem, podjętych przez Unię Europejską w ostatnim czasie, było przyjęcie tzw. dyrektywy plastikowej oraz tzw. Pakietu odpadowego (tj. nowelizacji sześciu dyrektyw UE, które regulują tematykę gospodarki odpadami). Dyrektywa plastikowa wprowadziła tzw. podatek od plastiku. Jego zakres obejmuje plastik wykorzystywany do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, który nie zostanie poddany recyklingowi. Za każdy kilogram takiego nieprzetwarzalnego surowca trzeba będzie odprowadzić 80 centów do budżetu unijnego. Podatek, miał wejść w Polsce już z początkiem 2021 roku. W kwietniu b.r. projekt ustawy implementującej dyrektywę został upubliczniony i skierowany do konsultacji społecznych.

Niemniej jednak obowiązek uiszczenia przez państwa członkowskie opłaty do budżetu ma być automatyczny, a sam podatek naliczany retroaktywnie od 1 stycznia 2021 r., bez względu na datę wprowadzenia odpowiednich przepisów krajowych. Niezależnie jednak od samej dyrektywy szereg podobnych rozwiązań funkcjonuje już obecnie na rynkach w różnych krajach. Opłaty i daniny są pobierane od tworzyw sztucznych, niektórych rodzajów tworzyw sztucznych lub niektórych zastosowań tworzyw sztucznych. Przykładowo w Belgii funkcjonuje podatek od opakowań wynoszący 3,6 EUR za kg jednorazowych sztućców wprowadzonych do obrotu i 3 EUR za kg jednorazowych toreb plastikowych.