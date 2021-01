Raport EEC Review: Żywność w dostawie czy subskrypcji?

fot. PTWP

Kryzys koronawirusa okazał się punktem zwrotnym w rozwoju e-grocery. Aby nie stracić obrotów, po wprowadzeniu obostrzeń dotyczących liczby klientów na mkw., detaliści i producenci z impetem wskoczyli w internetową przestrzeń. Jak ta przestrzeń będzie wyglądać w perspektywie 2-3 lat, prognozują eksperci, analitycy i praktycy rynkowi w raporcie EEC Review "Epoka e-handlu. E-commerce - trendy, technologie, klient".

Katarzyna Reizer, Senior Client Consultant, Nielsen zauważa, że obecnie wśród największych graczy na rynku, mało która sieć nie oferuje możliwości zrobienia zakupów online. - W perspektywie 2020 roku (do tygodnia 49) obserwowany był dwucyfrowy wzrost e-sprzedaży produktów FMCG rdr. Również deklaracje kupujących potwierdzają zainteresowanie zakupami dóbr szybkozbywalnych online. Jak wynika z trzeciej fali badania Shopper Shifts to New Normal (listopad 2020), jeszcze w listopadzie 2019 roku 41 proc. Polaków twierdziło, że dokonało zakupów FMCG online w przeciągu ostatniego miesiąca. W listopadzie 2020 była to już ponad połowa, a wśród nich 16 proc. stanowili nowi kupujący. W porównaniu do sytuacji sprzed pandemii zmniejszyła się również liczba osób twierdzących, że przez najbliższe pół roku nie zamierzają robić zakupów online. Obecnie co czwarty kupujący korzystający z oferty e-grocery twierdzi, że najwięcej wydaje właśnie na zakupy online, podczas gdy przed pandemią twierdziło tak jedynie 16 proc. – mówi ekspertka.



Elementem omnichannelowej układanki stała się usługa click & collect, która łączy świat zakupów internetowych i stacjonarnych. Czy ta usługa może przedefiniować rozwój e-grocery? – Jest wiele trendów i zjawisk, które wpłyną na szybszy rozwój e-grocery i jednym z nich na pewno jest click&collect. Usługa ta wypełnia lukę, dzięki czemu można pozyskać klientów, którzy nie chcą czekać na dostawę, ale też nie zamierzają iść do sklepu, ponieważ nie mają czasu, aby po nim chodzić i wybierać produkty. Wolą zamówić żywność online i odebrać ją w sklepie stacjonarnym – mówi Kamil Kucharczyk, wicedyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Potencjał rozwiązania click & collect potwierdza wysokie zainteresowanie konsumentów. W badaniu EY Future Consumer Index 28 proc. osób zadeklarowało, że po zakończeniu pandemii, częściej korzystać z tej formy zakupów niezależnie od kategorii produktowej. Grzegorz Przytuła, Associate Partner EY-Parthenon podkreśla, że jednym z głównym wyzwań w drodze do przyszłości e-grocery jest łańcuch dostaw. – Firmy starają się dostosowywać propozycję, aby rozwijać obszar logistyki online i omnichannel, przy czym sam koncept działania e-sklepów spożywczych raczej pozostanie ten sam, to znaczy będą rozwijały się dwa rodzaje dostawy – click & collect oraz home delivery – uważa ekspert.

Cały tekst o trendach na rynku egrocery z raportu EEC Review dostępny w strefie premium