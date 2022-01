Raport: Ile miesięcznie wydają na kosmetyki mieszkanki dużych miast

Badanie ankietowe przeprowadzono w 10 największych miastach Polski. Poznań, Wrocław oraz Warszawa znalazły się na podium miast, w których kobiety najbardziej zwracają uwagę na urodę i pielęgnację.

Łódź, Wrocław i Katowice są miastami, w których najwięcej kobiet wydaje na kosmetyki więcej niż 150 złotych miesięcznie.

Wrocław, Poznań i Bydgoszcz miastami, w których kobiety najczęściej chodzą do salonów kosmetycznych (przynajmniej raz w miesiącu).



W Poznaniu najwięcej kobiet deklaruje posiadanie przynajmniej 20 kosmetyków (63,9%) oraz chodzi do kosmetyczki kilka razy w miesiącu (21,3% – 2 miejsce pod tym względem). Kraków jest natomiast jednym z miast, w których kobiety przeznaczają na kosmetyki najniższe sumy - zajął przedostatnie miejsce w rankingu miast, gdzie wydatki te przekraczają 150 złotych miesięcznie.



W Gdańsku najniższy jest odsetek kobiet chodzących do kosmetyczki przynajmniej raz w miesiącu – 28,2%. Gdańsk zajął także 3 miejsce od końca pod względem wydatków powyżej 150 złotych (51,6%).

Miesięczne wydatki na kosmetyki

Jedynie 58% mieszkanek największych miast może pozwolić sobie na wydatki powyżej 150 zł miesięcznie na kosmetyki. Zaledwie 53,6% respondentek ma w domu więcej niż 20 kosmetyków do pielęgnacji,

Kobiety kupując kosmetyki kierują się najbardziej składem produktu (36,3%) i opiniami ekspertów (31%).

Największa część przebadanych Polek deklaruje cerę mieszaną (52%), a aż 65,5% przebadanych Polek boryka się z problemami ze skórą.