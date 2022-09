Raport infuture.institute o trendach już 20 września

Zarejestruj się na Property Forum i poznaj główne trendy, które będą kształtować branżę handlową w najbliższej przyszłości.

- Biorąc pod uwagę obecne wyzwania zarówno ekonomiczne jak i środowiskowe czy społeczne, należy pochylić się nad tym, co nazywamy cyklem życia produktu: od produkcji, przez logistykę i sprzedaż (zarówno offline jak i online), aż do, coraz wyraźniej rosnącego znaczenia obszaru tzw. aftercare. Jednym z przykładów aftercare może być edukacja konsumenta w zakresie najbardziej zoptymalizowanego korzystania z produktu albo jego odpowiedzialnego przetworzenia. Dobre zarządzanie produktem na etapie aftercare powinno skutkować działaniami wpisującymi się w gospodarkę obiegu zamkniętego - mówi Aleksandra Trapp, współautorka kilkunastu raportów, m.in. "Living Buildings. Przyszłość biurowców do 2050 r.", "Pracownik przyszłości", "Cyfrowi Nomadzi", "Future of Food" czy książki "Far Future. Historia jutra".

Po prezentacji zapraszamy na dyskusję podsumowującą raport, w której weźmie udział Aleksandra Trapp i Witold Ferenc, założyciel i prezes OpenApp. Rozmowę poprowadzi Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl