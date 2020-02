Raport: Jakie wina piją Polacy?

Największą popularnością cieszą się czerwone wina wytrawne, fot. Shutterstock

Sprzedaż win w Polsce rośnie. W 2019 zwiększyła się o 15 proc. w porównaniu z 2018. Największą popularnością cieszą się czerwone wina wytrawne, które stanowią 52 proc. wszystkich sprzedanych win w 2019 roku - wynika z raportu sprzedaży win sieci Kondrat Wina Wybrane.

Według raportu Kondrat Wina Wybrane, klienci najchętniej wybierają wina czerwone, wytrawne. Wina czerwone odpowiadały za 52% całej sprzedaży win w 2019 roku. Z tej puli aż 95% stanowiły wina wytrawne. Wybór padał przede wszystkim na trunki jednoszczepowe takie jak: primitivo, tempranillo, monastrell, syrah i malbec. 4% wszystkich sprzedanych butelek wina czerwonego to wino półsłodkie a 1% - wina słodkie.

Wina białe stanowiły około 44% całej sprzedaży win w 2019 roku. 74,4% wszystkich sprzedanych butelek wina białego to wina wytrawne, kolejne miejsca zajmują wina półwytrawne (17,6%), wina półsłodkie (7,8%) i wina słodkie (3,16%). W przypadku win białych także preferujemy trunki jednoszczepowe. W pierwszej kolejności są to: macabeo, sauvignon blanc, viognier i chardonnay.

Kondrat Wina Wybrane - popularność win według rodzaju - raport sprzedazy 2019

Od wielu lat wina hiszpańskie, włoskie i francuskie cieszą się w Polsce największą popularnością. W ubiegłym roku sprzedaż win włoskich wzrosła o 5,6%, a francuskich o 5,2%. Niewielki spadek sprzedaży (0,5%) odnotowały natomiast wina hiszpańskie.

- Zainteresowanie winami z tych regionów pokrywa się z popularnymi kierunkami enoturystycznymi. Preferencje konsumentów podążają za rosnącą wiedzą. Z racji rozwoju turystyki, powszechnej dostępności i niewygórowanych cen obserwujemy wzrost zainteresowania warsztatami, degustacjami oraz wyjazdami do winnic w Europie i na świecie - wyjaśnia Mikołaj Kondrat, prezes Kondrat Wina Wybrane.

Polacy mają coraz większą wiedzę o winach, za którą idą sprecyzowane oczekiwania. Przy szerokiej ofercie na rynku i dużej rozpiętości cenowej konsumenci coraz częściej poszukują dobrych win w umiarkowanych cenach. W ubiegłym roku, w sklepach specjalistycznych Kondrat Wina Wybrane 48,2% wszystkich sprzedanych butelek stanowiły wina, których koszt nie przekraczał 30 zł/szt. Raport ten pokazuje, że liczba ta spadła o 5% w porównaniu z 2018 r. Wina z przedziału cenowego 30-50 zł stanowiły 36,4% całej sprzedaży i jest to wzrost o 12,2 % w porównaniu z 2018 r. Natomiast co 7 wino sprzedane w ubiegłym roku kosztowało od 50 do 100 zł. Wyraźnie wzrasta też zainteresowanie winami segmentu premium, których cena za butelkę przekracza 100 zł. Sprzedano ich w 2019 roku o 6,5% więcej niż w 2018.