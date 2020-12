Raport: Na prezenty wydamy nie więcej niż 500 zł

Co drugi Polak planuje wydać na prezenty świąteczne do 500 zł. Jednak 21% osób twierdzi, że przeznaczy na prezenty świąteczne mniejszy budżet niż rok temu. Najczęściej swoje wydatki na prezenty ograniczą osoby ze średnich miast (100-500 tysięcy mieszkańców), ale jednocześnie należy zaznaczyć, że ich budżet na ten cel jest najwyższy - wynika z danych agencji badawczo-analitycznej Zymetria.

Portfele najmłodszych Polaków (18-24 lata) są najmniej zasobne – aż trzy czwarte z nich wyda na prezenty nie więcej niż 500 zł, ale to oni za to najczęściej deklarują, że ich wydatki się zwiększą w stosunku do roku ubiegłego.

Rosnąca rola zakupów przez Internet

Epidemia spowodowała, że Polacy chętniej kupują prezenty świąteczne przez Internet. Wśród osób z dostępem do Internetu aż ¾ zakupi przynajmniej część prezentów online. Co druga osoba wybierze się po prezenty do tradycyjnych sklepów.

Młodzi (18-24 lata) zdecydowanie chętniej skorzystają z oferty sklepów online (zrobi tak 89% z nich). Zdecydowanie najbardziej popularną platformą zakupową online jest Allegro – skorzysta z niej aż 70% osób. Dużym zainteresowaniem cieszy się też empik.com – w tym sklepie zakupy zrobi 45% internautów. Wśród 5 najchętniej wybieranych sklepów online znalazły się jeszcze Rossmann, Smyk i RTV Euro AGD.

Przeczytaj także: W grudniu więcej wydamy na żywność i alkohol

Wśród kategorii, które zdecydowanie chętniej kupujemy online niż offline znalazły się zabawki, książki, gry planszowe, gry komputerowe, elektronika oraz sprzęt AGD.

Do sklepów tradycyjnych zajdziemy przede wszystkim po zakup prezentów z kategorii spożywczych (słodycze, napoje). Nieznacznie więcej osób wybierze sklep stacjonarny niż online aby zakupić kosmetyki i biżuterię.

Obawy podczas zakupów

Niestety Polacy mają też swoje obawy wynikające z trwającej epidemii Covid-19. Aż 41% osób boi się wyższych niż przed rokiem cen produktów przeznaczonych na prezent. 27% tych, którzy planują zakupy online boi się opóźnień w dostawach, a taki sam odsetek osób tylko kupujących offline ma obawy przed dłuższymi niż zwykle kolejkami.