Raport: Największa dostępność produktów roślinnych w sieciach Auchan, Carrefour i Kaufland

Wegetarianie mają w czym wybierać w dużych sklepach, fot. Shutterstock

Na roślinne zakupy w 2020 roku najlepiej wybrać się do Auchan. Drugie miejsce w rankingu przypadło hipermarketom Carrefour, które przodują w kategoriach słodyczy i lodów na bazie mleka roślinnego. Ostatnie miejsce na podium przypadło marce Kaufland, która z powodzeniem wdraża do oferty roślinne produkty pod marką własną “Take It Veggie” - wynika z badania przeprowadzonego na przełomie 2019 i 2020 roku przez RoślinnieJemy we współpracy z Fundacją Alberta Schweitzera w 14 największych sieciach handlowych w Polsce.

Najwyższą pozycję, biorąc pod uwagę wyłącznie dyskonty, zajęła sieć Lidl, przede wszystkim ze względu na dostępność roślinnych alternatyw mięsa w stałej ofercie oraz szerszą, w porównaniu do innych sieci w tym formacie, ofertę alternatyw nabiału – konsumenci zaopatrzą się w Lidlu między innymi w roślinną śmietanę.

W podstawowe produkty roślinne takie jak tofu czy alternatywy mleka już dzisiaj można zaopatrzyć się w większości sieci ujętych w badaniu. Na półkach coraz częściej pojawiają się roślinne kiełbaski, wędliny czy burgery. Stawkę rankingu zamykają polskie sieci – Dino i Lewiatan. Tu konsumenci zainteresowani nowymi roślinnymi produktami będą musieli ograniczyć się do podstawowych zakupów (owoce i warzywa, kasze, makarony, pasty warzywne na kanapki).

Przeczytaj także: Klienci Netto mogą sprawdzić natężenie ruchu w sklepach sieci

– Siłę i skalę roślinnego trendu potwierdzają kolejne kategorie produktów roślinnych private label w sieciach handlowych. Kwestią czasu jest pojawienie się na stałe na półkach chłodniczych roślinnych alternatyw mięsa pod markami własnymi w sieciach i dyskontach – analogicznie do obecności marek własnych w kategorii roślinnych alternatyw mleka, które obecnie oferują prawie wszystkie sieci handlowe - podsumowuje Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager w RoślinnieJemy.

Według sondażu przeprowadzonego w maju 2019 roku przez panel Ariadna na zlecenie Roślinniejemy, prawie 40% Polaków w wieku 18-24 lata kupuje roślinne zamienniki mięsa, a 11,9% z nich spożywa je regularnie.