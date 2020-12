Raport: Pod względem średniego wynagrodzenia dogonimy Niemców za 28 lat

Gonimy wynagrodzenia pracowników z innych krajów UE, fot. Shutterstock

Przez ostatnie trzy lata wynagrodzenia w Polsce rosły realnie aż o 5,6 proc. rocznie. To jedna z najwyższych dynamik wśród krajów UE, a średnia płaca unijna niemal stoi w miejscu. To przede wszystkim skutek rynku pracownika oraz szybkiego wzrostu płacy minimalnej. Przy obecnych dynamikach dogonilibyśmy średnią unijną już w 2038 roku. Rok temu okres ten wynosił 31 lat, a dwa lata temu – 39. Obecne tempo doganiania jest najszybsze od co najmniej 10 lat- wynika z badania Grant Thornton. Z krajów Unii najszybciej – już za pięć lat – dogonilibyśmy pod względem średniego wynagrodzenia Portugalię. Z Niemcami zrównalibyśmy się za 28 lat.

Pod względem poziomu wynagrodzeń Polskę od średniej unijnej nadal dzieli przepaść. W Unii Europejskiej tylko sześć państw ma niższe płace niż Polska, z czego cztery wyprzedzamy minimalnie. Średnia polska pensja to 26 proc. pensji niemieckiej i 38 proc. pensji francuskiej. Nawet jeśli wyeliminować różnice w cenach w poszczególnych krajach, rozdźwięk dochodów jest bardzo wyraźny. Jednak proces doganiania zachodnich krajów przez Polskę postępuje, a – jak wynika z trzeciej edycji raportu „Salary Catch Up Index”, przygotowanej przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton – w ostatnim czasie tempo tego dogadania wyraźnie przyspieszyło.

Jak pokazują dane Eurostatu, w ostatnich trzech latach (2017-2019) dynamika płacy brutto w Polsce

wyniosła 5,6 proc. rocznie (po uwzględnieniu inflacji), tymczasem w Unii Europejskiej średni roczny

wzrost wyniósł zaledwie niespełna 0,4 proc. Luka w dynamikach między Polską a średnią unijną nie

była tak duża przynajmniej od 2010 roku, od kiedy Eurostat prezentuje porównywalne dane.

Prawdopodobnie tempo doganiania bogatszych państw UE jest więc najwyższe od globalnego kryzysu gospodarczego z lat 2008-2010, który polska gospodarka przeszła w najlepszej formie ze wszystkich krajów Unii.



Według najnowszej aktualizacji badania Grant Thornton, gdyby średnie dynamiki z ostatnich trzech lat

utrzymały się w przyszłości, Polska pod względem zarobków dogoniłaby średnią unijną już za 18 lat –

matematycznie rzecz ujmując, przecięcie tych poziomów nastąpiłoby dokładnie w lipcu 2038 roku. W

zeszłorocznej edycji analogicznego badania zrównanie płac miało nastąpić dopiero we wrześniu 2069

roku, a w edycji sprzed dwóch lat – w maju 2077 roku.

Pierwszym krajem, który bylibyśmy w stanie dogonić, gdyby utrzymały się obecne dynamiki, byłaby

Portugalia – wynagrodzenia przecięłyby się już za pięć lat. Z wynagrodzeniami niemieckimi

zrównalibyśmy się w 2048 roku, a najwyższe obecnie płace – luksemburskie – dogonilibyśmy w 2044

roku. Ostatnim dogonionym państwem byłaby Irlandia. Polskie wynagrodzenia zrównałyby się z

irlandzkimi dopiero w 2059 roku, ponieważ aktualnie płace w tym kraju rosną stosunkowo szybko.

Co sprawiło, że Polska tak istotnie nadrobiła dystans do bogatszego Zachodu? Częściowo to wynik

przyspieszenia dynamiki płac w Polsce (z 4,53% dwa lata temu do 4,66% rok temu i do 5,57% w tym

roku), co jest skutkiem przede wszystkim silnego wzrostu gospodarczego, którzy spowodował niedobór rąk do pracy i stworzył tzw. rynek pracownika, a także szybko rosnącego minimalnego wynagrodzenia.



Doganianiu sprzyja też spadek dynamiki wynagrodzeń w UE (z 2,65% dwa lata temu do 2,58% rok temu i do 0,37% w tym roku) i Niemczech (z 2,17% dwa lata temu do 1,05% rok temu i 0,92% w tym roku). Choć zmiany te mogą wydawać się niewielkie, liczone nawet w dziesiątych punktu procentowego, to w długim okresie – jako tzw. procent składany – odgrywają dość istotną rolę.