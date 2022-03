Raport: Polacy nie są gotowi na wojnę

Gotowość do zaangażowania się w obronę kraju w razie wojny deklaruje 66% dorosłych Polaków, z czego 17% – w walkę na froncie, a 49% w inne działania związane z obronnością, ale bez walki. Co trzeci dorosły Polak wolałby nie angażować się w obronę kraju, a zostawić to odpowiednim służbom.

Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że w przypadku zagrożenia/sytuacji kryzysowej, wiedzieliby, jak należy się zachować oraz że w razie potrzeby posiadają przydatne do tego przedmioty.

69% Polaków nie wie, czym jest tzw. plecak przeżycia i co powinno się w nim znaleźć. Ma go przygotowane jedynie 3% społeczeństwa.

Z raporty wynika także, że 50% Polaków deklaruje, że nie wiedziałoby, jak zachować się w razie wybuchu wojny czy ataku terrorystycznego. Ponadto w przypadku wybuchu wojny prawie połowa Polaków (48%) pozostałaby w domu i czekała na wytyczne władz/armii.

- Nadrzędnym zadaniem Państwa jest obrona granic i obywateli. Aby się z tego wywiązać potrzeba myślenia strategicznego i działania ponad podziałami politycznymi. Bez przygotowanego społeczeństwa nie będzie możliwości skutecznej obrony. Owszem, wojska zawodowe (wraz z WOT) – są i będą podstawą bezpieczeństwa Państwa. Jednak bez oparcia w przygotowanym społeczeństwie ich siła będzie niewystarczająca i krótkotrwała - uważają autorzy raportu.