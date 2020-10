Raport: Pomimo pandemii jest praca dla handlowców i sprzedawców

Między styczniem i wrześniem 2020 na Pracuj.pl zamieszczono 391 010 ofert pracy, co stanowiło spadek o niecałe 10% w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyli się specjaliści od handlu i sprzedaży.

Między wrześniem i sierpniem 2020 liczba ogłoszeń na portalu wzrosła miesiąc do miesiąca aż o 19%. Cały trzeci kwartał przyniósł ożywienie na rynku pracy, a okres po lockdownie przynosił sukcesywną poprawę aktywności pracodawców w stosunku do początku pandemii. W efekcie zwiększającej się aktywności firm między lipcem i wrześniem pod koniec trzeciego kwartału na Pracuj.pl dostępnych było ponad 74 000 aktywnych ofert.

Kogo najczęściej poszukiwali pracodawcy między I i III kwartałem 2020? Niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyli się specjaliści od handlu i sprzedaży – kierowano do nich co trzecią ofertę na portalu (33%). Mimo trudności, z jakim musiały mierzyć się więc w obliczu pandemii np. sklepy wielkopowierzchniowe czy mniejsze firmy zatrudniające np. przedstawicieli handlowych, ta specjalizacja utrzymała bardzo duże znaczenie w obliczu całego rynku pracy.



Drugą grupą najczęściej poszukiwanych specjalistów byli eksperci od obsługi klienta (18%) – ich udział w całej puli ogłoszeń zmniejszył się nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku. Na mniejsze zapotrzebowanie na specjalistów od obsługi klienta wpływ miał COVID-19 i wielotygodniowe zamknięcie galerii handlowych czy stacjonarnych punktów obsługi klienta w okresie lockdownu. Na trzecim miejscu pod względem popularności wśród pracodawców uplasowali się specjaliści IT (14%).



Do specjalistów średniego szczebla kierowanych było ponad 6 na 10 ogłoszeń na portalu (61%) opublikowanych między styczniem i wrześniem. Drugą najbardziej popularną grupą byli eksperci na stanowiska kierownicze (13%), a tuż za nimi uplasowali się pracownicy fizyczni (13%). Do asystentów i praktykantów kierowano łącznie ok. 5% ofert.

Zmieniająca się sytuacja pandemiczna i wynikające z niej komplikacje dla pracodawców mogą stanowić znaczące utrudnienie dla planów rekrutacyjnych firm. Aż 55% respondentów uważało pod koniec września, że jesienią sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć, a tylko co trzeci twierdził, że gospodarka największy kryzys ma już za sobą.