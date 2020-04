Raport: Pracodawcy dalej zatrudniają, ale ich oferty są skromniejsze niż przed kryzysem

Rynek pracy dalej się kręci, fot. Shutterstock

Mimo kryzysu pracodawcy nadal chętnie zatrudniają. W marcu 2020 roku opublikowano tylko o 7,5 proc. mniej ofert pracy niż w analogicznym okresie w 2019 roku - wynika z danych zebranych przez Grant Thornton.

Biorąc pod uwagę obecne obawy o skalę załamania gospodarczego w Polsce i na świecie wywołanego „lockdownem” oraz liczne zapowiedzi masowych zwolnień przez pracodawców, sytuacja na rynku pracy w Polsce w marcu wydaje się relatywnie stabilna. Choć w II połowie marca br. wiele firm zostało zmuszonych do ograniczenia swojej działalności, to wiele przedsiębiorstw nadal nie zatrzymuje się z zatrudnianiem nowych pracowników. Według obliczeń Grant Thornton, w okresie 10-31 marca 2020 roku na portalu pracuj.pl pracodawcy opublikowali około 33 tys. nowych ofert pracy. To niewielki spadek względem analogicznego okresu w 2019 roku, w którym opublikowano tylko o 2,6 tys. więcej ofert. Spadek to więc 7,5 proc., co wydaje się dobrym wynikiem biorąc pod uwagę obecny kryzys gospodarczy na całym świecie.

Na stronach z ofertami pracy codziennie pojawiają się tysiące nowych propozycji pracy w Polsce. Średnia dla II połowy marca 2020 roku wynosi 3,8 tys. ofert dziennie. Popyt na pracę nadal jest więc dość silny. Przedsiębiorcy w Polsce nie zwalniają istotnie tempa z zatrudnianiem nowych pracowników. Łącznie na portalach pracuj.pl oraz OLX.pl codziennie pojawia się średnio 3 837 nowych ofert pracy. Najwięcej ogłoszeń pojawiło się wręcz pod koniec marca –w dniach 30-31marca – kiedy w Polsce wprowadzone były już daleko idące restrykcje. Opublikowano wówczas łącznie ponad 12 tys. nowych ofert pracy. Oczywiście nie musi to oznaczać, że obecny ruch na rynku pracy będzie się utrzymywał w kolejnych miesiącach, jednak dane te rzucają nieco więcej optymizmu na ocenę sytuacji na rynku pracy.



Pracodawcy dalej zatrudniają, ale ich oferty są nieco skromniejsze niż przez kryzysem. Średnia liczba oferowanych benefitów spadła w ofertach z 6,6 do 5,8. Ta zmiana może wynikać z tego, że pracodawcy zdając sobie sprawę z obecnie trudnej sytuacji na rynku pracy, nie muszą aż tak silnie rywalizować z konkurencją. Mogą sobie pozwolić na mniej atrakcyjną ofertę. Prawdopodobnie lista benefitów będzie dalej się skracać.

Przedsiębiorstwa mają aktualnie większe zapotrzebowanie na pracowników fizycznych niż umysłowych. Zdecydowaną większość takich ofert stanowią ogłoszenia dla sprzedawców sklepów spożywczych, pracowników budowlanych czy magazynierów i dostawców.