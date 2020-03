Raport PRCH: 2019 r. należał do parków handlowych

W 2019 roku oddano do użytku 268 000 mkw. GLA nowej powierzchni handlowej. W sumie to 16 nowych obiektów handlowych w całej Polsce - wynika z publikacjci PRCH Retail Research Forum.

W 2019 r. wzrósł udział powierzchni formatu parków handlowych, które na przestrzeni lat 2014 - 2019 zanotowały dynamikę wzrostu na poziomie 33%. W 2019 roku oddano do użytku 268 000 m2 GLA nowej powierzchni handlowej. W sumie to 16 nowych obiektów handlowych w całej Polsce. Największym i najbardziej oczekiwanym otwarciem 2019 roku było otwarcie Galerii Młociny (76 000 m2 GLA). Wśród większych nowo wybudowanych obiektów handlowych wymienić należy także Starą Ujeżdżalnię w Jarosławiu (28 500 m2 GLA), Silesia Outlet w Gliwicach (12 000 m2 GLA), a także Tkalnię w Pabianicach (12 000 m2 GLA).

W 2019 roku kontynuowany był również trend związany z rozbudową istniejących już obiektów handlowych. Stanowiły one około 25% całej nowej podaży oddanej do użytku w minionym roku. Dwie największe rozbudowy jakie ukończone zostały w 2019 roku to powiększenie Morskiego Parku Handlowego o 16 500 m2 GLA oraz Centrum Handlowego Janki o 12 000 m2 GLA. Co ważne, oprócz dwóch wspomnianych rozbudów, w 2019 roku ukończono aż 15 innych modernizacji i przebudów obiektów - od 1000 do 9000 m2 GLA.

Obecnie w budowie znajduje się około 420 000 m2 GLA, z czego ponad 70% nowej podaży stanowią obiekty handlowo-usługowe w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. 95% tej powierzchni to obiekty nowe. W 2019 roku powitaliśmy ponad 20 nowych marek na rynku, m.in. takie jak Sloggi, MyShoes czy Under Armour.

Pożegnaliśmy za to m.in. marki Zarina, Cubus i New Look. Sytuacja wygląda również dość stabilnie w zakresie wskaźników odwiedzalności, a także obrotów centrów handlowych.

Średnia miesięczna liczba odwiedzin w centrach handlowych była o 4% wyższa od średniej z 2018 roku. Zgodnie z sezonową tradycją, rekordowym miesiącem był grudzień, kiedy to liczba odwiedzin w centrach handlowych była wyższa o 28% wobec średniej z całego roku.

Po trudnym 2018 roku, w którym weszło w życie ograniczenie handlu w niedziele, ustabilizowały się również wskaźniki obrotów. W 2019 roku notujemy średnio 1% wzrost wobec roku poprzedniego, który jest zróżnicowany w zależności od wielkości i usytuowania obiektów. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na dwie kategorie handlowe, które zanotowały największe wzrosty - kategoria rozrywkowa, po wyraźnych kłopotach w 2018 roku, zanotowała na koniec 2019 wzrost na poziomie 12%, a także gastronomia notująca w ubiegłym roku wzrost na poziomie 10%, co potwierdza trend.

W 2019 wartość transakcji inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne wyniosła ponad 7,6 mld euro. W samym sektorze handlowym było to 1,9 mld euro. Zdaniem ekspertów, to dobry wynik, porównywalny do dobrze ocenianych lat 2015-2017.