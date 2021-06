Raport: Tarcze antykryzysowe już nie ochronią przed bankructwami

Tarcze antykryzysowe do tej pory chroniły przed bankructwami. Fot. Shutterstock

Pomimo trudności związanych z globalnym kryzysem COVID-19, liczba bankructw na świecie w I-III kwartale 2020 roku spadła, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To efekt tzw. „tarcz antykryzysowych”. Przyszłość nie jest już tak optymistyczna – wynika z raportu Dun & Bradstreet.

Według danych zebranych przez Dun & Bradstreet Worldwide Network, pandemia COVID-19 i jej negatywne skutki na lokalną gospodarkę, w porównaniu z globalnym kryzysem finansowym z 2018 roku okazały się dużo mniej destrukcyjne niż początkowo zakładano. Sam kryzys związany z koronawirusem pomimo znacznie większej intensywności, okazał się dużo bardziej przewidywalny, co znajduje swoje potwierdzenie w danych makroekonomicznych poszczególnych państw.

Globalne dane finansowe i ekonomiczne pokazują, że kryzys COVID-19 najbardziej dotknął sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie to właśnie te najmniejsze firmy stały się największymi beneficjentami rządowej pomocy na całym świecie.

Zgodnie z zebranymi przez Dun & Bradstreet Worldwide Network danymi, liczba bankructw, pomimo trudności związanych z globalnym kryzysem COVID-19, w I-III kwartale 2020 roku spadła, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zdaniem ekspertów, za czynnik zamazujący prawdziwy obraz gospodarki w poszczególnych państwach i mniejszą liczbę bankructw odpowiada nadzwyczajne prawo i polityka rządów sztucznie chroniąca firmy przed bankructwem.

Poza tym spadek liczby niewypłacalności przedsiębiorstw bezpośrednio wiąże się z dobrą sytuacją sektora finansowego w chwili wybuchu kryzysu i w jego trakcie. To pozwoliło na liberalną politykę banków minimalizującą koszty obsługi zadłużenia firm, a w wielu przypadkach na odraczanie spłaty długu lub jego całkowitą kasację.

Co do przyszłości, prognozy ekspertów są mniej optymistyczne. Na koniec 2021 roku zakładają oni odwrócenie spadkowej tendencji i wzrost liczby bankructw w większości monitorowanych państw, niezależnie od tego czy pandemia COVID-19 nadal będzie obecna w naszym życiu czy też nie. To także w bezpośredni sposób wiąże się z końcem rządowych programów wsparcia przedsiębiorców i tzw. „tarcz antykryzysowych”.

Raport „Dun & Bradstreet Global Bankruptcy Raport” dotyczy liczby bankructw firm od 2018 do 2020 roku, zebranych w 36 państwach z Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Dane w tegorocznym raporcie zostały zebrane i przeanalizowane przez członków Dun & Bradstreet Worldwide Network. Raport zawiera także informacje na temat liczby bankructw w Polsce.