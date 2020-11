Raport: W tym roku zniknęło z rynku ponad 8 tys. firm, to o 33 proc. więcej niż rok temu

Z blisko 230 tys. polskich firm, które zawiesiły działalność w tym roku, nieco ponad 30 proc. powróciło na rynek – wynika z analizy Bisnode Polska. Największym optymizmem wykazują się przedsiębiorcy działający w szeroko pojętych branżach upraw rolnych, edukacji, opieki zdrowotnej czy produkcji odzieży i wyrobów tekstylnych. Czarne chmury zawisły m.in. nad branżą transportową, produkcji mebli czy handlu detalicznego.

Tylko w tym roku, z puli firm zawieszających działalność zostało na trwale zlikwidowanych ponad 8 tys. To po 800 każdego miesiąca.

Z blisko 230 tys. polskich firm, które zawiesiły działalność w tym roku, nieco ponad 30 proc. powróciło na rynek. Było to możliwe za sprawa licznych zachęt i udogodnień rządowych, w tym przede wszystkim tarczy finansowej. Rząd na pomoc przedsiębiorcom przeznaczył ponad 100 mld złotych, z czego grubo ponad połowa tej kwoty trafiła do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim do salonów piękności, zakładów fryzjerskich, restauracji i barów, a także do hoteli i szeroko pojętej branży turystycznej, transportu, budowlanki, usług, edukacji i opieki zdrowotnej. Czyli wszędzie tam gdzie powinna trafić w pierwszej kolejności.

Po prawdzie trzeba przyznać, że kryzys nie okazał się aż tak dotkliwy jak przewidywano jeszcze w marcu i kwietniu 2020 roku. Stało się tak za sprawą poluzowania restrykcyjnych obostrzeń i otwarcia się gospodarki w okresie wakacyjnym. Do życia powróciły małe zakłady i firmy usługowe. Hotele i restauracje wypełniły się na powrót gośćmi. Twarde dane liczbowe pokazały, że gospodarka wbrew wszelkim przewidywaniom do normy wróciła znacznie szybciej niż się spodziewano. Również stopa bezrobocia nie poszybowała w górę, a PKB, wskaźnik produkcji przemysłowej czy konsumpcji wewnętrznej nie spadły katastrofalnie. Dodatkowo, na poprawę nastrojów społecznych i biznesowych maja wpływ płynące zewsząd informacje o niemal gotowej szczepionce na COVID-19.

Dane Bisnode pokazują, że największym optymizmem wykazują się przedsiębiorcy działający w szeroko pojętych branżach upraw rolnych, edukacji, opieki zdrowotnej czy wreszcie produkcji odzieży i wyrobów tekstylnych. Na rynek powróciło od 40 do 50 proc. wcześniej zawieszonych firm z tych sektorów.Do działalności wracają także firmy usługowe, zakwaterowania, wynajmu, dzierżawy, doradztwa finansowego czy związane z wyżywieniem.

Z drugiej strony widać wyraźnie, że czarne chmury zawisły m.in. nad branżą transportową, produkcji mebli czy handlu detalicznego nie wyłączając sprzedaży aut, maszyn i wszelkich innych pojazdów.