Rata kredytu to 45 proc. średniej pensji. Będą wakacje kredytowe

- Szybki wzrost stóp procentowych błyskawicznie podnosi koszty obsługi kredytu. W efekcie dziś dwukrotnie więcej kredytobiorców szuka w internecie informacji, jak obniżyć wysokość raty niż w październiku. Według danych Google Trends, liczba takich zapytań odpowiada około 10 proc. łącznych pytań o kredyt hipoteczny, podczas gdy historycznie odsetek nie przekraczał 1 proc. - czytamy w Tygodniku PIE.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wysokość raty typowego kredytu stanowi dziś ponad 45 proc. średniego wynagrodzenia na 2022 r.

- Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wskazuje, że obecnie średnia kwota udzielanego kredytu wynosi 350 tys. PLN. Przy stopie WIBOR (3M) na poziomie 5,95 proc. i założeniu marży banku w wysokości 2 pkt. proc. miesięczna rata takiego kredytu wynosi około 2,7 tys. PLN. Dla porównania, prognozowana przez Ministerstwo Finansów wysokość średniego wynagrodzenia to 5,9 tys. PLN. Odsetek ten jest wyższy w przypadku większych kredytów w dużych miastach. Przy kredycie o wartości 500 tys. PLN, miesięczna rata to dzisiaj około 3,8 tys. PLN, co stanowi 65 proc. średniego wynagrodzenia – wyliczają eksperci PIE.

Ich zdaniem, ucieczka przed wysokimi ratami jest trudna i wiąże się z ryzykiem. Konwersja oprocentowania kredytu na bazie stałej stopy procentowej może w przyszłości prowadzić do wyższych rat kredytów, w momencie gdy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zacznie obniżać stopy procentowe.

Przypomnijmy, w czwartek Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc.