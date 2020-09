Re-commerce, czyli nowe szaty lumpeksu

fot. Vive Profit



11 proc. Polaków deklaruje, że kupuje ubrania w sklepach z odzieżą używaną. O ile jednak dotychczas o popularności second-handów decydowały względy ekonomiczne, to obecnie coraz częściej do głosu dochodzi czynnik ekologiczny, istotny dla młodego pokolenia.

Jak wynika z danych The Resale Report 2020 w 2009 roku sklepy z odzieżą używaną miały 3 proc. udziałów rynkowych, w 2019 roku było to już 19 proc. a w 2029 roku ma być aż 29 proc. Stanie się to także drugi najpopularniejszy po outletach kanał sprzedaży odzieży i obuwia. Jednocześnie w ciągu najbliższych kilku lat kluczową dla firm handlu detalicznego grupą konsumentów stanie się Generacja Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, dla których przekazy Grety Thunberg, inicjatorki strajków dla klimatu, wyznaczają sposób myślenia i kupowania. Już teraz 40 proc. osób poniżej 24 roku życia kupuje modę z drugiej ręki. Jeszcze 3 lata temu było ich 27 proc.

W 2019 roku rynek używanej odzieży wart był już 28 miliardów dolarów. W 2024 jego wartość ma osiągnąć poziom 64 miliardów dolarów. Jak szacują analitycy, jego rozmiar w 2029 roku ma dwukrotnie przekroczyć wielkość rynku fast fashion. Sprzyjać mu będą nie tylko trendy proklimatyczne, ale także niepewność związana z obecną sytuacją ekonomiczną.