Realna wielkość płacy minimalnej spadnie

379 Inflacja pobiła kolejny rekord. Zdaniem ekonomistów jest to o tyle niepokojące, że po raz pierwszy od dłuższego czasu na przełomie 2021/22 r. może dojść do realnego spadku płacy minimalnej. Jeśli inflacja przebije 7,5 proc., a ekonomiści są pewni, że tak się stanie, najbardziej dotknie to najuboższych Polaków - pisze money.pl