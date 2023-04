Recman wesprze finansowo fundację Rak’n’Roll

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy ze zdrowiem na świecie. Co czwarty mężczyzna uważa, że badania profilaktyczne są zbędne. Najczęściej do wizyty u lekarza zmuszają panów dopiero sytuacje awaryjne i zagrożenie zdrowia lub życia. Dlatego w komunikacji skierowanej do mężczyzn marka Recman chce pokazać, jak dbać o zdrowie i zachęcić ich do badań profilaktycznych.

Elementem wyróżniającym kampanii stał się wąs, który symbolizuje męskość i siłę. Kształt wąsa nie jest przypadkowy – powstał w oparciu o linię litery R z logotypu Recman. W najbliższych miesiącach marka planuje wprowadzić do kolekcji produkty zawierające ten znak, z których przeznaczy 50% dochodu na konto fundacji Rak’n’Roll.