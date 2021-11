Recyklomat opakowań po napojach stanął przy Auchan w Piasecznie

Recyklomat, to nowoczesne urządzenie do zbierania, segregacji i kompaktowania (zgniatania) jednorazowych opakowań po napojach. Maszyna umożliwia zbiórkę dwóch popularnych frakcji surowców wtórnych: butelek PET i plastikowych zakrętek. Dzięki urządzeniu konsumenci mogą nie tylko zadbać o planetę i przyczynić się do zwiększenia świadomości w zakresie segregacji odpadów, ale też zaoszczędzić pieniądze przy następnych zakupach w sieci hipermarketów Auchan. Każda oddana butelka to 6 groszy na karcie lojalnościowej Skarbonka w aplikacji Auchan.

Obsługa recyklomatu jest bardzo prosta, a jednocześnie dostosowana do potrzeb użytkowników, w tym dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Klient deklaruje rodzaj opakowania do recyklingu poprzez zeskanowanie kodu kreskowego na butelce. Wczytanie prawidłowego kodu powoduje otwarcie otworu wrzutowego i rozpoczęcie cyklu zwrotu opakowań – operacja jest w pełni bezpieczna dzięki czujnikom na podczerwień, które blokują zamknięcie klapy wrzutni podczas deponowania odpadów. Opakowania ważone są przez zintegrowaną wagę, która weryfikuje czy włożone opakowanie jest prawidłowe i czy nie zawiera płynów. Następnie trafiają one do zgniatarki, która redukuje znacznie ich objętości. Ze względów higienicznych zużyte opakowania odkażane są przy pomocy światła UV-C, dzięki czemu możliwy jest odzysk czystego, posegregowanego surowca.

Aby ułatwić cały proces, urządzenie wyposażone zostało w intuicyjny interfejs, wygodny i jasny wyświetlacz multimedialny oraz głośniki, które umożliwiają przekazywanie komunikatów głosowych. Recyklomat na zamówienie PepsiCo został zaprojektowany i wykonany przez firmę R3 Think w Polsce.