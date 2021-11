Redan z 5 mln zł straty. Pozyskał klienta, któremu obsłuży e-commerce

- W roku 2021 nadal utrzymywała się trudna sytuacja w branży odzieżowej. Okres od maja przyniósł złagodzenie obostrzeń i odbicie sprzedaży. Pozwoliło to nadrobić słabszy I kwartał i tym samym sprzedaż do grupy TS była po 9 miesiącach o 8% wyższa r/r, pomimo 2 okresów zakazu handlu i o 8% mniejszej obsługiwanej sieci sprzedaży marki Top Secret. Zwiększyliśmy również zagraniczną sprzedaż wyrobów tej marki o 3,9 mln zł, czyli aż o 147%. Na tej działalności uzyskujemy znacznie wyższą marżę handlową, przy niskim ryzyku należności i relatywnie niskich kosztach jej prowadzenia. Dlatego w kolejnych okresach będziemy nadal intensyfikować rozwój tej części biznesu. W sierpniu 2020 r., wyniki Redan uległy po trzech kwartałach br. wyraźnej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży wzrosła o 54% r/r (pomijając jednorazową rezerwę z 09/2020 związaną z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego Top Secret). Przy wzroście kosztów o 18% zaowocowało to poprawą wyniku na sprzedaży o 1,6 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł -3,4 mln zł - podała spółka w raporcie.

Pomimo sprzedaży udziałów w Top Secret Sp. z o.o. w sierpniu 2020 r. operacje związane z biznesem marki „Top Secret” były i nadal pozostaną podstawowym zakresem działalności spółki Redan. W 2021r. na grupę

kapitałową Top Secret Sp. z o.o. przypadało 88% przychodów ze sprzedaży Redan oraz 88% wypracowanej marży handlowej (wraz z przychodami z tytułu usług).

W trzecim kwartale br. spółka pozyskała pierwszego zewnętrznego klienta, poza Top Secret, dla którego rozpoczęła świadczenie usług związanych z obsługą zamówień e-commerce. Zarząd Redan zamierza zwiększyć skalę realizowanych operacji logistycznych i pozyskać kolejnych klientów.

Od początku br. Redan prowadził prace konieczne dla możliwości rozpoczęcia świadczenia usług logistycznych na rzecz innych podmiotów poza Top Secret. Wdrożony został system informatyczny klasy WMS (Warehouse Management System) niezbędny do realizacji takich operacji oraz przeprowadzono dostosowanie powierzchni magazynowej. - Obecnie optymalizujemy wydajność procesów magazynowych oraz analizujemy dalsze możliwości lepszego wykorzystania posiadanych aktywów w celu zwiększenia skali realizowanych operacji i pozyskiwania kolejnych klientów – dodał Bogusz Kruszyński.

Pogorszenie wyniku netto do -5 mln zł w pierwszych trzech kwartałach br. (z poziomu -1,6 mln zł rok wcześniej) było natomiast konsekwencją zmniejszenia salda przychodów i kosztów finansowych oraz oczekiwanych strat kredytowych. W 2020 r. na dodatnie saldo z tego tytułu wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie o 5,0 mln zł rezerw na zobowiązania oraz odpisów aktualizujących związanych z Top Secret.