Redan zwiększa sprzedaż i zmniejsza stratę

Redan zwiększa marże, fot. mat. pras.

Po I kwartale br. Redan poniósł stratę na sprzedaży w wysokości 1,3 mln zł, to jest o 0,9 mln zł niższą niż w tym samym okresie 2020 r. Sprzedaż ukształtowała się na poziomie 20,97 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Łącznie po pierwszym kwartale br. sprzedaż Redan zwiększyła się o 37%, czyli 5,6 mln zł r/r., zaś wypracowana marża handlowa o 75%, czyli o 1,5 mln zł r/r. Największy wpływ na zmianę wyniku na sprzedaży miał wzrost marży na sprzedaży.

Zmiana modelu współpracy pomiędzy Redan, a grupą kapitałową Top Secret, wprowadzona od września 2020 r.,pozwala na generowanie wyższej marży z tych transakcji po stronie Redan - marża wygenerowana w I kwartale wyniosła ok. 1,9 mln zł (11% przy obrocie 17,5 mln), wobec 1,0 mln zł (7% od obrotu 13,6 mln) w 2020 r.

Znacząco wzrosła skala obrotów na działalności zagranicznej (+680%) i tym samym marża generowana w tym kanale dystrybucji. - Jest to ważne, gdyż marża realizowana na tej sprzedaży jest istotnie wyższa niż na współpracy z Top Secret. Wzrost obrotów jest wynikiem przejęcia obsługi rynków zagranicznych z grupy Top Secret, jak również poszerzenia grupy dotychczasowych kontrahentów - podaje spółka.

Niższa wartość usług to głównie niższe wartości sprzedaży usług IT, w związku z mniejszą liczbą obsługiwanych sklepów. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w I kwartale 2021 r. o 15% (0,6 mln zł) przy jednoczesnym wzroście wolumenu marży o75%. Największy wpływ miał na to wzrost kosztów logistyki (+0,5 mln), co jest następstwem przejęcia kosztów transportu towarów do sklepów ”Top Secret” w Polsce, w związku z faktem, że w modelu współpracy od jesieni 2020 r. towary znajdujące się w sklepach „Top Secret” w Polsce stanowią własność Redan (w poprzednim modelu współpracy ponosiła je spółka Top Secret) oraz wyższych kosztów obsługi logistycznej (wzrost ilości czasochłonnych wysyłek e-commerce, ale również spadki efektywności procesów wywołane m.in. działaniami profilaktycznymi związanymi z COVID-19 i wyższą rotacją załóg w magazynach).