Regulacja franczyzy na świecie. Jak robią to inne kraje?

Na początku sierpnia Ministerstwo Sprawiedliwości pokazało projekt ustawy, która ureguluje franczyzę w Polsce. Zapisy ustawy wzbudziły w branży wiele kontrowersji.

Ministerstwo Sprawiedliwości pokazuje jak ta kwestia została rozwiązana w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE.

W niektórych krajach umowa franczyzy nie jest uregulowana prawnie. Regulacja stosunków pomiędzy stronami umowy franczyzy podlega zasadzie swobody umów i jej stosowanie jest oparte na praktyce biznesowej oraz case law. Sytuacja taka występuje we Francji i w Niemczech. W Turcji i Węgrzech stosuje się do umowy franczyzy ogólne zasady prawa cywilnego.

Regulacja franczyzy Stany Zjednoczone

Regulacje amerykańskie przewidują silną ochronę interesów franczyzobiorców. Nadrzędnym prawem federalnym dotyczącym franczyzy jest Federal Franchise Rule. Nakłada ono na franczyzodawcę obowiązek dostarczenia dokumentu

informacyjnego co najmniej 14 dni przez podpisaniem umowy franczyzy. Dokument musi być napisany językiem zrozumiałym dla franczyzobiorcy, nawet jeśli jest on niezaznajomiony z działalnością franczyzową. Musi także zawierać przedstawienie potencjalnych wyników finansowych. Przewiduje klauzulę poufności zakazującą franczyzobiorcy dzielenia się swoim doświadczeniem jako uczestnika systemu franczyzy z innym franczyzodawcą.

Regulacja franczyzy Hiszpania

W Hiszpanii franczyzodawca przekazuje dokument informacyjny co najmniej 20 dni przez podpisaniem umowy. Informacje muszą być prawdziwe i nie wprowadzać franczyzobiorcy w błąd. Franczyzodawcy muszą być zarejestrowani w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności w Hiszpanii.

Regulacja franczyzy Brazylia

Definicja franczyzy w prawie brazylijskim wyklucza klasyfikowanie umowy franczyzy jako stosunku prawokonsumenckiego lub stosunku pracy. Nakłada na franczyzodawcę obowiązek przedstawienia dokumentu oferty franczyzy w języku przystępnym co najmniej 10 dni przed podpisaniem umowy. Umowy muszą być sporządzane w języku portugalskim i podlegać prawu brazylijskiemu. Strony mogą wybrać arbitraż do rozstrzygania sporów.

Regulacja franczyzy Australia

Zgodnie z australijskim Franchising Code of Conduct, franczyzodawcy mają obowiązek przedstawić potencjalnym franczyzobiorcom informację na temat przewidywanego ryzyka i zysków co najmniej 14 dni przed podpisaniem umowy. Muszą również przedstawić informację o możliwości sprzedaży online oraz przewidywane kary finansowe za złamanie zasad ustalonych we Franchising Code of Conduct.