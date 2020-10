Reklama Biedronki zaskarżona do KER. Chodzi o zostawienie psa pod sklepem

fot. shutterstock

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę Biedronki. Reklama promowała zostawianie psa pod sklepem. Komisja oddaliła skargę.

W reklamie przedstawiono rodzinę, która przychodzi z psem na zakupy i zostawia psa pod sklepem.

- Promowanie okropnych zachowań konsumentów. Ludzie wchodzą do sklepu. Potem wychodzą i pies czekający podbiega do nich. To jest niezgodne z prawem i nieodpowiedzialne – nie można psa zostawiać samego przed sklepem, aby czekał bez opieki. Takie reklamy pokazują szkodliwe zachowania, promują je. Pies bez opieki pod sklepem może być zaatakowany przez innego psa, ukradziony, może się bać, może mieć stres – nigdy nie wolno pozostawić tak zwierzęcia samego - 'czytamy w skardze.

Skarżony czyli właściciel sieci Biedronka złożył pisemną odpowiedź. Czytamy w niej m.in.: (..) Z zasad wiedzy ogólnej, doświadczenia życiowego, zwyczaju i rozsądku wynika, że pozostawienie psa bez opieki przed sklepem może być przejawem niezachowania zwykłych środków ostrożności, niemniej jednak nie zawsze będzie to słuszne założenie. O ile takie zachowanie przy opiece nad niebezpiecznym, agresywnym psem rzeczywiście byłoby niezgodne z prawem o tyle jeżeli mamy do czynienia z psem łagodnym, o małym/średnim rozmiarze, nie wykazującym żadnych przejawów agresji – już nie, bowiem tak jak wyżej wskazano jest to zależne od cech osobniczych danego zwierzęcia. Warto tutaj zaznaczyć, że pies występujący w reklamie będącej przedmiotem skargi, nie należy do ras niebezpiecznych, (wykazanych w § 1. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) ani nie przejawia cech charakterystycznych dla takich ras tj. agresja, duży rozmiar, siła. Na domiar tego, odwołując się do dalszej części definicji, bazując na doświadczeniu i obserwacji klientów sklepów sieci „Biedronka” do „powszechnie przyjętych przy trzymaniu zwierząt w ogóle” zwykłych środków ostrożności nad łagodnym psem, zaliczyć należy pozostawienie takiego psa na krótki czas przed sklepem"