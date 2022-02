Reklama kawy na Pornhubie ma wyciągnąć użytkowników sprzed ekranów

Akcja rozpoczęła się w pierwszym tygodniu lutego i potrwa do końca miesiąca. Już w pierwszych dniach działania, dotarła ona do kilkuset tysięcy użytkowników Pornhuba i spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród internautów oraz influencerów.

Kampania ma na celu reagować na negatywny wpływ nadmiernego korzystania z pornografii i zachęcać do otwierania się na nowe relacje oraz zacieśniania obecnych w realnym świecie. Jako wsparcie w postawieniu pierwszych kroków na drodze do prawdziwych relacji ma być właśnie kawa.

Marka GBS promuje się hasłami “Gorące kawki w Twoim mieście, ułatwią pierwsze podejście.”, czy “Chcesz się spotkać? Zacznijmy od kawy.”. Przesłaniem reklam jest zachęcenie do zrobienia pierwszego kroku w drodze do poznania partnera lub partnerki w realnym świecie, proponując popularną kawę.



Za realizację i wizję kreatywną kampanii jest odpowiedzialny Konrad Chowratowicz, Senior Social Media & Ads Specialist w agencji Tigers.