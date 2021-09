Reklama Lubella Koko Jambo królem internetu

Każdy, kto pamięta przedwakacyjne zestawienie YouTube Ads Leaderboard nie będzie z pewnością zaskoczony, że czerwcowym numerem jeden wciąż pozostają kurki nioski. Czy to zamiłowanie do polskiej wsi, makaronów czy też zabawny cover hitu z lat 90. przyciągnął uwagę Polaków? Jedno jest pewne - reklama Lubella Koko Jambo, przygotowana przez agencję kreatywną Feeders, to prawdziwy sukces. Za zakup mediów odpowiadała agencja mediowa Starcom.

Na drugim miejscu uplasowała się znana nam już reklama Tymbarku H2Owoc - owocowej wody w nowoczesnym wydaniu, bez dodatku cukru. Nie mamy wątpliwości, że to właśnie reklamowa piosenka Tymbarku utrzymana w świeżym, letnim klimacie uwiodła widzów - wystarczy spojrzeć na ich komentarze pod filmem. Za zakup mediów odpowiadała agencja Starcom.

Idealna Škoda to marzenie niejednego kierowcy. Nic dziwnego, że producenci reklamy Nowa ŠKODA OCTAVIA. Ta idealna, zdecydowali się na podkład muzyczny w postaci piosenki Dream zespołu The Cranberries. Zachowany w niezwykle rodzinnym klimacie spot pokazuje to, co naprawdę ważne - wspólne przeżywanie emocji. Media zostały zakupione przez PHD Media Direction.

Czwarte miejsce zajęła reklama Okresowej Koalicji we współpracy z Biedronką - Razem zacznijmy Okres Zmian! Za zakup mediów odpowiadała agencja Wavemaker. Spot zwraca uwagę na problem, z którym boryka się wiele kobiet, a mianowicie z brakiem dostępu do środków higienicznych, takich jak tampony czy podpaski. Reklama promuje program, dzięki któremu kobiety mogą nieść pomoc innym i pomóc w zwalczaniu ubóstwa menstruacyjnego.

YouTube Ads Leaderboard to comiesięczne zestawienie spotów reklamowych najchętniej oglądanych przez polskich internautów. Ranking 5 filmów jest ustalany w oparciu o algorytm uwzględniający parametry zaangażowania widowni (czas oglądania, liczbę polubień i udostępnień filmu), liczbę obejrzeń oraz tego, jaka część filmu została obejrzana. Zestawienie przygotowywane jest przez polski zespół YouTube i dotyczy tylko klipów, które były elementami kampanii reklamowych na YouTube.