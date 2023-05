Reklama rowerów elektrycznych Kross podkreśla cenę, dostępną dla wszystkich

W ramach kampanii emitowane będą spoty telewizyjne, przygotowano także kreacje do działań w Internecie. Rowery elektryczne to obecnie najszybciej rosnący segment jednośladów. Badania pokazują, że 1/3 ankietowanych Polaków planuje kupić w tym roku rower, natomiast wśród klientów zainteresowanych rowerami ze wspomaganiem elektrycznym, co trzecia osoba deklaruje wybór marki KROSS. Oferta handlowa KROSS oraz szerokozasięgowa kampania to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, a także kontynuacja działań wizerunkowych prowadzonych pod hasłem: KROSS. NIC NIE MUSISZ, WSZYSTKO MOŻESZ.

Polski producent rowerów KROSS wprowadza kolejne ułatwienia dla klientów w zakupie najnowocześniejszych na rynku rowerów elektrycznych. KROSS uruchamia ogólnopolską kampanię promującą miejskie oraz górskie rowery elektryczne. Firma przygotowała spoty telewizyjne oraz kreacje digitalowe, w których prezentowane będą rowery elektryczne marki KROSS wraz z atrakcyjnymi ofertami: „Rowery elektryczne KROSS już od 97 zł miesięcznie w ratach 0%” oraz „Ciesz się rowerem już teraz, a pierwszą ratę zapłać po wakacjach”.

KROSS rusza z kampanią medialną

W spotach, które już od piątku 19 maja będzie można zobaczyć w kanałach głównych i tematycznych telewizji TVN oraz Polsat, zobaczymy modele z dwóch grup produktowych, czyli elektryczne rowery górskie oraz miejskie. W kreacjach wykorzystano materiał z sesji zrealizowanej na hiszpańskiej Teneryfie. „Możesz wyjechać na szczyt i mierzyć wyżej” oraz „Możesz wyjechać ostatni, ale być zawsze pierwszy” to hasła wykorzystywane w przygotowanych kreacjach. KROSS podkreśla, że rowerem można cieszyć się już teraz, a pierwszą ratę zapłacić po wakacjach.

- Nowoczesne rowery, w tym elektryczne modele górskie i miejskie, każdego dnia dostarczają niezapomnianych emocji. KROSS odpowiada na potrzeby i oczekiwania swoich klientów. To właśnie dla nich przygotowaliśmy ofertę, dzięki której właścicielem roweru elektrycznego można zostać już za 97 zł miesięcznie w ratach 0%, a dodatkowo na rower można wsiąść już teraz – pierwszą ratę płacąc dopiero po wakacjach. W KROSS demokratyzujemy dostęp do najwyższej jakości rowerów. Wierzymy, że dzięki temu możemy dostarczyć naszym klientom wyjątkowych emocji na rowerze, zgodnie z naszym hasłem „KROSS. NIC NIE MUSISZ, WSZYSTKO MOŻESZ” – mówi Iwona Stępniak, dyrektor marketingu KROSS.

Ludzie przesiadają się na rowery

Mieszkańcy większych miast wybierają rower jako środek transportu z uwagi na wygodę, funkcjonalność i poczucie niezależności. Coraz częściej rower zastępuje samochód nie tylko podczas codziennych dojazdów, ale staje się atrakcyjną alternatywą podczas weekendowych i wakacyjnych wyjazdów. KROSS kolejny raz udowadnia, że w dobie drogiego paliwa oraz inflacji dba o zdrowie Polaków oraz ekologię, proponując łatwo dostępne rowery dla każdego.