Reklama w telewizji czy na YouTube - co jest skuteczniejsze?

W ramach badania testowany był dwukrotny, trzykrotny oraz czterokrotny kontakt z grupą reklam na przestrzeni jednego tygodnia. Badaniem objęto osoby w wieku 18-65 lat. Respondenci mogli zobaczyć testowane reklamy wideo na tej samej platformie lub na kilku różnych. Co ważne, reklamy na każdej platformie były odpowiednio dostosowane do danego medium. Co wynika z badania i na jakie działania marketingowe warto postawić?

Wyższa liczba kontaktów z reklamą wideo przekłada się pozytywnie na wzrosty wskaźników związanych z marką

Wniosek ten może wydawać się oczywisty: już dwa kontakty z reklamą budują świadomość reklamy oraz marki, a kolejne kontakty wzmacniają te wskaźniki jeszcze bardziej. Jednak pierwszy raz w ramach badania sprawdzona została różnica pomiędzy 2, 3 lub 4 kontaktami z daną reklamą. O ile już dwa kontakty z reklamą wideo budują świadomość reklamy oraz marki, a kolejne kontakty wzmacniają te wskaźniki jeszcze bardziej. Natomiast wyższa częstotliwość, tj. co najmniej czterokrotny kontakt z reklamą wideo, jest niezbędna do efektywnego budowania rozważania i intencji zakupowej.

– Badanie potwierdza, że zaistnienie w głowie konsumenta, w czasach coraz większego natłoku komunikatów natywnych jak i reklamowych, wymaga odpowiednio wysokiej częstotliwości komunikacji. Dzięki wiedzy o zróżnicowanym działaniu mediów na poszczególne poziomy lejku sprzedażowego, możemy odpowiednio przypisywać role do różnych kanałów komunikacji. W połączeniu z kreacją dopasowaną do kanału i celu, możemy zwiększyć efektywność działań reklamowych – Rafał Szafraniec, Group Account Director, OMD.

Telewizja jest skuteczna na górnych obszarach lejka sprzedażowego, reklama digital oddziałuje również na jego niższe poziomy

Już dwukrotne wyświetlenie osobom badanym danej reklamy w telewizji zwiększyło poziom świadomości reklamy o 17 punktów procentowych w stosunku do osób z grupy kontrolnej. Zaś w przypadku reklam wyświetlanych na YouTube, wpłynęły one pozytywnie na najwięcej wskaźników marki, także na te z dolnych poziomów lejka sprzedażowego, czyli przychylność wobec marki (wzrost o 5 p.p. w porównaniu do grupy kontrolnej) i intencję zakupową (wzrost o 3 p.p. w porównaniu do grupy kontrolnej). Jeżeli więc chcemy wzmocnić wskaźniki na wybranym poziomie lejka sprzedażowego, warto wybrać pod to konkretny typ medium.

– Badanie pokazało różną siłę oddziaływania komunikatu marketingowego w zależności od platformy, na której ten kontakt ma miejsce. W naszym badaniu media digitalowe były testowane na urządzeniach mobilnych, co z pewnością przełożyło się na większe wzrosty wskaźników związanych z przychylnością do marki czy intencji zakupowej w porównaniu do telewizji. Treści na urządzeniach mobilnych częściej oglądane są indywidualnie i z większym poziomem zaangażowania, zaś telewizja częściej stanowi medium tła, co przekłada się na niższą skuteczność w docieraniu z komunikatem reklamowym do odbiorcy – Michał Protasiuk, Senior Research & Insights, Google.

Siła synergii mediów: kontakt z reklamą w telewizji, nawet czterokrotny, nie ma tak silnego wpływu na markę, jak połączenie czterokrotnej ekspozycji na reklamę w TV oraz w digitalu

Kampania zarówno w TV, jak i na YouTube polepsza wskaźniki na wszystkich poziomach lejka, np. intencja zakupowa przy dwukrotnym kontakcie z reklamą w TV oraz dwukrotnym kontakcie z reklamą na YouTube wzrosła o 7 punktów procentowych (w porównaniu do grupy kontrolnej, która nie widziała żadnych reklam). W przypadku czterokrotnego kontaktu z reklamą tylko w telewizji, wzrost intencji zakupowej był nieistotny statystycznie (wzrósł zaledwie o 1 p.p.).

– Ten wniosek potwierdza trend, który obserwujemy w badaniach Kantar Crossmedia w ostatnich latach: synergia pomiędzy mediami ma coraz większe znaczenie. Aby taka synergia mogła mieć miejsce, kreacja musi z jednej strony być dopasowana do platformy, w której jest emitowana, a z drugiej zapewniać spójność z całą kampanią. Uwzględnienie różnic efektywności między telewizją a kanałami digitalowymi pozwoli marketerom na lepsze wykorzystanie siły każdego medium oraz ich synergii – mówi Alicja Kundzicz, Strategic Account Manager, Kantar.

Wiek grupy docelowej różnicuje skuteczność komunikacji. Digital jest bardziej uniwersalnym medium, którego efekty mogą być wzmacniane wyższą częstotliwością

Najskuteczniejszym kanałem komunikacji do grupy w wieku 18-34 lat jest digital, a częstotliwość kontaktu z reklamą ma duże znaczenie: komunikacja na YouTube w młodszej grupie wspiera wskaźniki ze wszystkich poziomów lejka sprzedażowego. Natomiast osoby z grupy wiekowej 35+ reagują silniej na komunikację w telewizji. Bez względu na częstotliwość, TV podbija wszystkie wskaźniki skuteczności, a reklama w digitalu przekłada się w tym przypadku głównie na budowanie świadomości reklamy oraz marki.