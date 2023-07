Rekordowa kampania Lipton Ice Tea. Innowacyjne podejście zwyciężyło

Aktywacja konkursowa przeprowadzona przez markę Lipton Ice Tea proponowała uczniom i studentom pięć nieoczywistych ofert, które mogły stać się alternatywą dla pracy sezonowej. Czas na zgłaszanie chęci udziału w konkursie zakończył się w poniedziałek 17 lipca i już wiemy, że zainteresowanie konkursem pozwoliło na osiągnięcie rekordu odsłon ofert, a także zgłoszeń na portalu Pracuj.pl.

W przeciągu trzech tygodni użytkownicy wygenerowali łącznie 194 952 odsłon ogłoszeń, do konkursu aplikowało ponad 20 tysięcy osób.

Dzięki nagrodom będą mogli poczuć się jak:

· analityk temperatury wody w basenie na Teneryfie,

· recenzent ścieżek rowerowych w Amsterdamie,

· młodszy specjalista ds. pykania w piłeczkę w Madrycie,

· tester dudnienia basu na festiwalu w Budapeszcie,

· tester skinów w grze – praca zdalna.

Oferty „pracy” powstały w odpowiedzi na wyniki badania przeprowadzonego przez markę na temat podejścia Gen Z do prac sezonowych i ich potrzeb.

Lipton Ice Tea to brand, który pokazuje, że warto czasem wrzucić na luz

i żyć z przymrużeniem oka. Kampanią „Dziel się słońcem na pełen etat” chcieliśmy udowodnić, że takie podejście jest możliwe nawet w kontekście pracy. Znajomość naszej grupy docelowej i jej potrzeb pozwoliło nam w kreatywny sposób trafić w jej zainteresowania, a jednocześnie naturalnie pokazać markę. Wierzyliśmy, że oferty wzbudzą zainteresowanie, jednak liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania! – skomentował Kamil Andrzejewski, Senior Brand Manager Lipton Ice Tea

Aktywacja została przeprowadzona w okresie od 26 czerwca do 17 lipca i wspierana była działaniami reklamowymi w social mediach, portalach pracuj.pl oraz OLX, a także out of home.