Rekordowa produkcja olejów roślinnych. Zmiana układu sił

Zakłócenia w globalnych dostawach oleju słonecznikowego i rzepakowego, po ataku Rosji na Ukrainę, których kraje były głównymi dostawcami, spowodowały gwałtowną podwyżkę cen na rynkach światowych. W efekcie producenci zmuszeni byli szukać alternatywnych źródeł tłuszczów roślinnych. Jednym z ich głównych wyborów, ze względu na swoją niską cenę i łatwą dostępność na rynkach światowych, stał się olej palmowy.

- Od czasu naszej pierwszej transakcji w branży olejarskiej 10 lat temu uważnie przyglądamy się zmianom rynkowym. W ciągu ostatnich lat olej palmowy stał się jednym z najpopularniejszych surowców rolniczych na świecie, zarówno ze względu na niską cenę, jak i jego szerokie zastosowanie w wielu branżach. Surowiec ten wykorzystywany jest nie tylko w przemyśle spożywczym, ale także w produkcji chemii i detergentów, czy biopaliw i pasz dla zwierząt - mówi Łukasz Klażyński, Partner w firmie Foodcom.

Najważniejsze oleje roślinne

Olej palmowy już wcześniej pozostawał najważniejszym olejem na rynku globalnym, stanowiąc około 35% całkowitej światowej produkcji tłuszczy roślinnych. W poprzednim sezonie wyprodukowano 73,8 mln ton oleju palmowego. Natomiast obecnie szacuje się, że produkcja w 2022/23 wyniesie 77,5 mln ton, co oznacza wzrost o 4,5%, w porównaniu z poprzednimi latami, na przestrzeni których wzrost wynosił nie więcej niż 1,1% z roku na rok.

Za znajdującym się na podium olejem palmowym, z produkcją na poziomie 59 mln ton w sezonie 2021/22, pojawia się olej sojowy, którego szacowany przyszły wzrost wynosi 60,2 mln ton. Największym producentem soi pozostają Chiny z produkcją na poziomie 15,6 mln ton, na drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone z blisko 11,8 mln ton. Z kolei produkcja oleju rzepakowego na sezon 2022/23 szacowana jest na 32,1 mln ton (11% więcej niż w poprzednim roku), natomiast oleju słonecznikowego - 19,8 mln (wzrost o 3,7%).

Wzajemna zależność państw

Rynki poszczególnych krajów są ze sobą powiązane i wzajemnie zależne, co odczuwalne jest zwłaszcza w okresach deficytów i zaburzeń rynkowych, takich jak recesje, inflacja, wysokie ceny surowców. W erze globalizacji gospodarki krajowe, są połączone w skomplikowaną sieć relacji handlowych i finansowych, co oznacza, że zmiany w jednej gospodarce mogą mieć wpływ na inne kraje.

- To co pokazała nam wojna na Ukrainie czy wybuch pandemii w Chinach to to, że zdarzenia w jednym kraju rozprzestrzeniają się na inne, wpływając na całą sytuację globalnie. Dlatego nie powinniśmy polegać na jednym rynku i jednym rodzaju surowców. Przecież poza olejem palmowym istnieją inne alternatywy, takie jak olej kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy, czy sojowy, które można stosować zamiennie z olejem palmowym w wielu produktach. Ważne jednak, aby wszyscy uczestnicy rynku uważali na swoje wybory i wybierali oleje pochodzące od sprawdzonych producentów – dodaje Łukasz Klażyński.