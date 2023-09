Rekordowe ceny oliwy z oliwek. Sklepy zabezpieczają butelki jak alkohol

Ekstremalne susze w basenie Morza Śródziemnego

Globalne ceny oliwy z oliwek sięgnęły 8 900 dol. za tonę. Wzrost cen napędzają ekstremalne susze w basenie Morza Śródziemnego - wynika z najnowszego raportu Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Średnia cena w sierpniu była o 130% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim i nie ma żadnych przesłanek, że będzie spadać.

Hiszpanię, największego na świecie producenta i eksportera oliwy z oliwek, od miesięcy nęka intensywna susza. Kraj odnotował trzecie najgorętsze lato ze średnią temperaturą o 1,3 ° C wyższą niż przeciętna. Sprawy dodatkowo komplikuje decyzja Turcji o zawieszeniu eksportu oliwy z oliwek – donosi cnbc.com.

Cena oliwy z oliwek wyższa o 111%.

Według danych firmy Mintec, produkcja oliwy z oliwek w Hiszpanii w ostatnim sezonie spadła do około 610 000 ton. To spadek o ponad 50% w porównaniu do średniej z ostatnich lat na poziomie 1,3- 1,5 mln ton.

- Sytuację komplikują obawy o zmniejszoną produkcję w innych głównych krajach europejskich produkujących oliwę z oliwek, w tym we Włoszech i Grecji, gdzie panują warunki suszy – ocenia cytowany przez cnbc.com Kyle Holland, analityk Mintec.

Grecja i Włochy są drugim i trzecim co do wielkości producentem oliwy z oliwek, według Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek (IOC), organizacji międzyrządowej złożonej z państw członków, które stanowią ponad 98% produkcji oliwek na świecie.

Ceny oliwy z oliwek w hiszpańskiej Andaluzji wzrosły we wrześniu do 8,45 euro (9,02 dol.) za kilogram. Oznacza to najwyższą cenę, jaką kiedykolwiek zarejestrowano dla hiszpańskiej oliwy z oliwek, w oparciu o dane obejmujące ponad 20 i stanowi to skok rok do roku o 111%.

„Płynne złoto” znika z magazynów i sklepów

Rosnące ceny produktu, który czasami określa się jako „płynne złoto”, doprowadziły do fali kradzieży. Pod koniec sierpnia w jednej z hiszpańskich olejarni Marin Serrano El Lagar, skradziono ok. 50 tys. litrów oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Wartość produktu została oszacowana na ok. 450 tys. dol.

Krótko przed tym incydentem skradziono 6 tys. oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia w miejscowości Teba (Malaga) o wartości blisko 50 tys. euro. Złodzieje ukradli dziewięć palet z butelkami, z których każda mieściła ponad 600 litrów oleju - podała hiszpańska gazeta El Munco.

Kradzieże są coraz powszechniejsze także w zwykłych sklepach. Jak donosi rmf24.pl, sprzedawcy są zmuszeni do zakładania na butelki zabezpieczeń antykradzieżowych, jak robi się to w przypadku alkoholu.

Mintec Holland ostrzega, że jeśli warunki pogodowe szybko się nie poprawią, zapasy oliwy z oliwek mogą wyczerpać się już w październiku bieżącego roku.