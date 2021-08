Rekordowy wolumen magazynów w budowie

W drugim kwartale br. roku deweloperzy ukończyli 411 000 mkw. w ramach 26 projektów, a całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce przekroczyły 21,9 mln mkw.



Czynsze utrzymują się na stabilnym poziomie z perspektywą nieznacznego wzrostu.

Silne wzrosty na rynku magazynów

Podczas gdy wiele branż w ostatnich kilkunastu miesiącach przeżywało ogromne trudności w związku z pandemią, rynek magazynowy odnotował silne wzrosty. To głównie zasługa długofalowego rozwoju napędzanego w dużej mierze wysoką dynamiką rozwoju sektora e-commerce, który w warunkach ograniczeń handlu stacjonarnego dodatkowo zyskał na znaczeniu.

– Kondycja rynku jest stabilna, a w strukturze popytu największy udział posiada branża logistyczna/KEP oraz Retail napędzane przez stale rosnącą konsumpcję. Rynek e-commerce w 2020 zanotował wzrost o około 30%, a prognozy utrzymują dynamiczny wzrost w kolejnych latach dzięki trwałej zmianie zachowań konsumenckich – zgodnie zbadaniami PWC 85 % polskich konsumentów deklaruje utrzymanie częstotliwość zakupów online po pandemii Covid-19. Dodatkowo do 2025 roku udział handlu internetowego powinien stanowić ponad 30% całej sprzedaży konsumenckiej. Zwiększony popyt na rynku krajowym obserwujemy również od partnerów spoza Polski, którzy relokują centra dystrybucji do naszego regionu - strategiczna lokalizacja Polski na przecięciu głównych szlaków handlowych, a także dalsze inwestycje w infrastrukturę transportową w powiązaniu z rozwojem logistyki miejskiej i cross-border, pozwalają z optymizmem patrzeć na kondycję rynku w kolejnych latach, a rynek magazynowo – logistyczny w Polsce pozostaje ze znaczną przestrzenią do dalszego zrównoważonego rozwoju – mówi Michał Brzeziński, Associate eCommerce, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

W pierwszym półroczu br. wynajęto rekordowe 3,4 mln mkw. powierzchni magazynowej

Tak wysoki wynik oznacza skokowy wzrost popytu o ponad 50% w ujęciu rocznym. Podobną dynamikę wzrostu odnotowano po stronie popytu netto – w ramach nowych umów i ekspansji wynajętych zostało około 2,5 mln mkw. powierzchni magazynowej. Duży udział miały umowy typu pre-let,w tym kilkanaście największych transakcji w zakresie 40 000 – 109 000 mkw. zawartych m.in. przez firmę DHL Supply Chain w Żernikach koło Poznania (109 000 mkw., pod obsługę Zalando), firmę e-commerce w ramach projektu Panattoni BTS Gorzyczki (82 000 mkw., Górny Śląsk) czy ID Logistics, która na potrzeby branży e-commerce otworzy trzy nowe centra logistyki o łącznej powierzchni ok. 200 000 mkw., zlokalizowane w rejonie Wrocławia, Zgorzelca i Gorzowa Wielkopolskiego.