Ren został dystrybutorem marek Nordis w dwóch województwach

W związku ze zmianą dotychczasowego modelu dystrybucji NORDIS, od 1 stycznia 2023 r. REN jest wiodącym i preferowanym dystrybutorem produktów marek NORDIS na obszarach województw lubuskiego i wielkopolskiego. REN zarządza 3 tysiącami zamrażarek NORDIS ulokowanych w detalicznych placówkach handlowych na tych rynkach, z prawem do oferowania w nich pełnej oferty produktów mrożonych z oferty handlowej REN.

REN w ramach centrów dystrybucji w Poznaniu i Zielonej Górze ponad dwu i półkrotne zwiększył siły sprzedaży i obecnie jest dystrybutorem o najwyższym potencjale sprzedaży żywności mrożonej na tych rynkach.

To kolejny krok GK Specjał w budowaniu mocnej pozycji REN w segmencie dystrybucji żywności mrożonej i lodów.

REN ma 10 centrów dystrybucji produktów mrożonych w Polsce, w ramach których pracuje 125 przedstawicieli handlowych. Docelowo REN chce zdobyć pozycję lidera dystrybucji mrożonej żywności, ryb i lodów w Polsce.

Spółki z Grupy Kapitałowej SPECJAŁ zarządzają obecnie dystrybucją żywności za pośrednictwem 29 centrów dystrybucji i mają ok. 500 przedstawicieli handlowych oraz koordynatorów sieci franczyzowych. Grupa zatrudnia ok. 6 tys. pracowników i w 2022 roku osiągnęła blisko 3 mld zł przychodów ze sprzedaży. Postawiony cel na rok 2023 to zbliżenie się do 3,5 mld zł.