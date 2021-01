Resort Sprawiedliwości chce urealnienia stawek akcyzy dla wszystkich produktów tytoniowych

Fot. materiały prasowe

Nowatorskie wyroby tytoniowe, czyli popularne papierosy do podgrzewania są opodatkowane na poziomie 1/5 opodatkowania tradycyjnych papierosów. To najniżej opodatkowany produkt w kategorii wyrobów tytoniowych i nikotynowych, dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje doprecyzowanie przepisów i urealnienie stawek akcyzy dla wszystkich tych produktów.

Eksperci z Instytutu Studiów Podatkowych od dłuższego czasu proponują rewizję stawek akcyzy na wyroby nowatorskie, co według ich wyliczeń może przynieść ponad 1 miliard dodatkowych wpływów do budżetu już w tym roku. Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego z ISP pożądane jest urealnienie stawki do poziomu ok. 50-60 proc. opodatkowania papierosów tradycyjnych, co przywróci równowagę rynkową.

Eksperci wyliczyli , że dziś z akcyzy do budżetu z jednej paczki papierosów tradycyjnych trafia ponad 9 zł, a od wyrobów nowatorskich, opodatkowanych 5-razy niższą akcyzą, zaledwie 1,8 zł (przy porównywalnej cenie ok. 14 zł za paczkę 20 sztuk). Oznacza to, że budżet traci ponad 7,20 zł na każdej sprzedanej paczce wyrobów nowatorskich, a zysk trafia do międzynarodowych koncernów.

- Mamy do czynienia z trzema grupami wyrobów, które zaspokajają analogiczną potrzebę konsumenta: tradycyjne papierosy, wyroby nowatorskie i płyny do papierosów elektronicznych. Te produkty są w istotnym zakresie substytutami, a rynek jest zniekształcany za pomocą podatków - niektóre wyroby są faworyzowane, a niektóre dyskryminowane, podkreśla prof. Witold Modzelewski.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło w piśmie do Ministerstwa Finansów autopoprawkę do projektu ustawy o podatku akcyzowym, która jest w porządku obrad Sejmu 20 stycznia.

- W autopoprawce proponuje się doprecyzowanie przepisów w zakresie ustalania stawek na wyroby nowatorskie w całości realizując cel projektu ustawy, jakim jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą - czytamy w dokumencie. Z pisma można łatwo wywnioskować, że Ministerstwo sugeruje podwyżkę akcyzy, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Resort sprawiedliwości w krótkiej autopoprawce proponuje zmianę stawki i całego mechanizmu wyliczania. Akcyza miałaby wynosić 239,3 zł za każde 1000 sztuk sprzedanych wyrobów nowatorskich.

Dziś sposób kalkulacji wygląda zupełnie inaczej. System obliczania stawki akcyzowej jest dość skomplikowany i uzależniony od dwóch czynników: wlicza się do niej 155,79 zł za każdy kilogram wyrobu oraz 32,05 proc. średniej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w Polsce. To około 160 zł w 2021 roku. Łącznie - to ponad 316 zł.

Prace nad wdrożeniem podatku akcyzowego na tzw. papierosy do podgrzewania trwały ponad 2,5 roku, czego wynikiem było ustanowienie opodatkowania na poziomie 1/5 opodatkowania klasycznych papierosów.

Eksperci z Instytutu Studiów Podatkowych podkreślają, że stawka akcyzy na wyroby nowatorskie w Polsce jest też jedną z najniższych w Unii Europejskiej - w większości krajów wysokość opodatkowania waha się w przedziale 30-60 proc. Akcyza na te wyroby została bezpodstawnie zawieszona na okres 3 miesięcy (od 1 lipca do 30 września 2020 r.), co w praktyce oznaczało brak poboru podatku i przedłużenie obowiązywania stawki zerowej.

Zawieszenie zostało wprowadzone na dzień przed planowanym wejściem w życie akcyzy, bez konsultacji społecznych. Według OSR (oceny skutków regulacji) na wprowadzonym zawieszeniu budżet stracił 180 milionów złotych, z czego ponad 100 mln trafiło do koncernów produkujących wyroby nowatorskie, które były przygotowane do wprowadzenia akcyzy w terminie - swoje wątpliwości co do zasadności wprowadzenia zawieszenia wyraził również w publicznie dostępnym stanowisku Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Obowiązująca konstrukcja stawki akcyzy na wyroby nowatorskie utrzymywana jest mimo negatywnego wpływu na zyski z akcyzy z innych kategorii (patologiczne wojny cenowe na rynku tytoniu do palenia prowadzące do obniżenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, od którego uzależniona jest podstawa wyliczania akcyzy na wyroby nowatorskie), wyroby nowatorskie zostały objęte zwolnieniem z nakładania znaków akcyzy do kwietnia 2021 roku, mimo że Ministerstwo razem z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych było gotowe wprowadzić znaki już od 1 lipca 2020 roku.