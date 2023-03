Restauracje mogą przyspieszyć zarządzanie zamówieniami i dowozami

Jeszcze sprawniejsze dowozy ze Stava

Integracje technologiczne mają ogromne znaczenie dla profesjonalizacji dowozów i rozwoju rynku gastronomicznego w Polsce. Ułatwiają funkcjonowanie lokalom, oszczędzają czas zespołu restauracji i są gwarantem jeszcze lepszych doświadczeń konsumentów.

Realizujemy strategię rozwoju naszej oferty dla restauratorów poprzez integracje z rozwiązaniami dla gastronomii. Komplementarne produkty i usługi powinny być ze sobą łączone, bo to ogromna wartość dla restauratorów. Z punktu widzenia Stavy i naszych partnerów to również ważne narzędzie w budowaniu biznesu - mówi Grzegorz Aksamit, wiceprezes i CTO Stava S.A.

Jak działa narzędzie Restimo?

Restimo to narzędzie do zarządzania zamówieniami z różnych źródeł, ale z jednego tabletu. Dzięki współpracy ze Stavą, restauratorzy mogą korzystać z usług wyspecjalizowanej floty kurierskiej i platformy RestHub w prosty i intuicyjny sposób. Główne korzyści ze współpracy obu firm, z punktu widzenia ich klientów to oszczędność czasu poświęcanego na obsługę zamówień, które umożliwia skupienie się w większym stopniu na tym, co restauratorzy robią najlepiej – przygotowaniu dań. Kolejną przewagą zintegrowanych systemów Stavy i Restimo jest zmniejszenie liczby błędnych zamówień.

Codziennie obserwujemy, jak dużym wyzwaniem dla restauracji jest obsługa wielu tabletów. Co więcej, ręczne przepisywanie danych z aplikacji jedzeniowej do Stavy generowało niepotrzebne błędy i wydłużało czas przygotowania zamówienia. Dzięki naszej integracji restauracje zredukują koszty, a klienci szybciej otrzymają posiłek - wyjaśnia Arek Bielecki, współzałożyciel Restimo.

Stava jest liderem rynku dowozów jedzenia w Polsce. Ma 62 oddziały i kilka kolejnych w trakcie uruchamiania. Oddziały Stava zatrudniają ponad 1200 kierowców, którzy obsługują ponad 1000 restauracji i sklepów w całym kraju.