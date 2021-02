Restauracje z Bielska-Białej w aplikacji To Good To Go

Aplikacja Too Good To Go dotarła do Bielska-Białej i okolic. Wśród miejsc, które już dołączyły do walki z marnowaniem z Too Good To Go, znalazły się: Bistro Stela, Kawiarnia 2 piętro, Badylek Warzywa-Owoce, Eko Bio Organic Centrum Peron, MONO Pâtisserie & Bistro, Środek, Ecotrail, Schronisko Górskie, Piekarnia Gruźińska, Cukiernia Mrowiec, Gastro Habitat, Masala Bistro, Śniadanioteka, Przystanek Gruzja, Cremino Bakery, Multicoolty, Agro-Bazar, Bałkańskie Smaki, Jarmużno, SzumiLas, Skalny Młyn, Pizzeria Pigallo, Market Zdrowia, a także sieci Carrefour, bp, Costa, Pizza Hut i Olimp.

Do tej pory do akcji przyłączyło się ponad 2200 miejsc w całym kraju, które nie marnują jedzenia z Too Good To Go. Każda przechwycona paczka to ekwiwalent 2,5 kg niezmarnowanej emisji CO2e, czyli wszystkich gazów wyemitowanych w drodze od pola do stołu. Polscy użytkownicy aplikacji uratowali już ponad 700 tysięcy posiłków, nie marnując tym samym 1,750.000 kg CO2e. To tyle ile wyemitowałby samolot, okrążając ziemię 344 razy.