Restrukturyzacja pomogła Grupie Marol w wypracowaniu 2,6 mln zł zysku

fot. materiały prasowe Marol

Spółka Marol przeszła restrukturyzację oraz opracowała wspólnie z zewnętrzną firmą doradczą strategię działania na najbliższe 5 lat. Firma za rok 2019 osiągnęła zysk netto w wysokości 2.601.270,53 zł.

- Rok 2019 był kolejnym, trudnym rokiem dla całej branży w której działa spółka. Czynniki, które

miały największy wpływ na działalność operacyjną to: niezmiennie rosnąca konkurencja

ze strony silnych kapitałowo sieci sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, co przekłada się na

trudność uzyskiwania satysfakcjonujących marż a także rosnący udział sprzedaży promocyjnej,

co zmusza Spółkę do skomplikowanych i długotrwałych rozliczeń z producentami. Ponadto

było zauważalne coraz bardziej restrykcyjne podejście ubezpieczycieli kredytu kupieckiego do

tego segmentu rynku - podaje firma w sprawozdaniu za 2019 r.

Spółka przeszła proces restrukturyzacji, który:

1. Zredukował koszty funkcjonowania.

2. Nie obniżył marży procentowej.

3. Poprawił efektywność procesów

Dzięki tym działaniom firma osiągnęła za rok 2019 znacząco lepszy zysk netto niż w poprzednim roku w wysokości 2.601.270,53 zł.

W spółce funkcjonują zasady wynikające z dokumentu "Strategia 2020", który został opracowany przez powołany przez zarząd grupy specjalny zespół, we współpracy z zewnętrzną firmą doradczą. Dokument ten został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Grupy. Strategia wytycza kluczowe kierunki rozwoju Marol i całej Grupy na 5 lat.

Zarząd firmy jest przekonany, że przeprowadzone działania w kierunku rozwoju asortymentu i zwiększenia sprzedaży w segmencie detalicznym, w szczególności w sieci Chata Polska, będą przynosić dobre efekty w wymiarze realizowanych wyników finansowych spółki w kolejnym roku.

Plany na kolejny rok zakładają dalszą poprawę efektywności operacyjnej w zakresie logistyki i kierowanie rozszerzanej oferty do coraz szerszego grona odbiorców detalicznych.

Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z działalnością spółki w kolejnych miesiącach

związane będą głównie z panującą pandemią COVID 19.

Przypomnijmy, Marol to jeden z wiodących dystrybutorów produktów spożywczych na polskim rynku. W sektorze FMCG działa od 1992 roku.

Spółka współpracuje z sieciami detalicznymi, sklepami indywidualnymi, klientami hurtowymi oraz producentami. Jest głównym dostawcą do sklepów sieci Chata Polska.

Posiada 4 oddziały regionalne oraz Centralny Magazyn w Kostrzynie.