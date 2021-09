Retail Institute: Galerie będą musiały poszukać na siebie nowego pomysłu

Od maja 2021 roku łączne, skumulowane obroty wszystkich najemców centrów handlowych monitorowanych przez Retail Institute rosną.

Porównując wyniki za siedem miesięcy 2021 roku do tego samego okresu 2019 roku widać jednak aż 17,9 proc. spadek obrotów.

- Od marca 2020 roku branża centrów i sieci handlowych dynamicznie się zmienia. Przez wiele miesięcy priorytetem dla firm było zniwelowanie strat wywołanych lockdownami i galimatiasem prawnym oraz ustabilizowanie relacji pomiędzy najemcami i wynajmującymi, zantagonizowanymi przez ustawodawcę. Dziś coraz więcej organizacji podejmuje próby odnalezienia się w nowym otoczeniu społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, prawnym oraz przede wszystkim w galopujących zmianach zachowań

i nawyków konsumenckich – podsumowuje Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

Odwiedzalność centrów handlowych w okresie od stycznia do 5 września 2021 roku

W monitorowanych przez Retail Institute 130 centrach handlowych odwiedzalność w okresie od 4 stycznia do 19 września 2021 roku nieznacznie wzrosła o 0,2 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku. Od połowy sierpnia widać bardzo ostrożny powrót klientów do galerii handlowych. Analizując jednak wyniki w szerszej perspektywie, tj. porównując je do analogicznego okresu 2019 roku, centra odnotowały -28,2 proc. spadek odwiedzalności w okresie 36 tygodni roku 2021/ 2019 i aż -41,4 proc. w okresach porównywalnych tj. mających tę samą liczbę dni roboczych/ handlowych (analiza like for like).

· Centra bardzo małe (do 5000 m.kw. GLA) odnotowały -1,7 proc. spadek odwiedzin r/d/r (-20,5 proc. r/d/r like for like) oraz -27,2 proc. (-45,2 like for like) w porównaniu do 2019 r.

· Centra małe (od 5000 do 19 999 m.kw. GLA) odnotowały 2,0 proc. wzrost r/d/r (-14,5 proc. spadek like for like) oraz -23 proc. (-40,1 proc like for like) w porównaniu do 2019 r.

· Centra średnie (od 20 000 do 39 999 m.kw. GLA) odnotowały 0,3 proc. wzrost r/d/r (-14,8 proc. like for like) oraz -27 proc (-41 proc like for like) w porównaniu do 2019 r.

· Centra duże i bardzo duże (> 40 000 m.kw. GLA) odnotowały -1,2 proc. spadek r/d/r (-14 proc. like for like) oraz -32,3 proc (-42,6 proc. like for like) w porównaniu do 2019 roku.

Obroty najemców centrów handlowych w okresie od stycznia do lipca 2021 roku