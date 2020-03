Retail Park Atut zostanie otwarty w Wieliczce. Najemcą Biedronka

W lipcu zostanie otwarty Retail Park ATUT Express Wieliczka, który będzie sąsiadował z nowo otwartą restauracją McDonald’s. Inwestor wybrał lokalizację w trójkącie pomiędzy ulicami Reformacką, Łąkową i drogą krajową 94. Przed obiektem powstanie parking z ponad 120 miejscami postojowymi.



- The Blue Ocean Investment Group do tej pory zrealizował ponad 60 obiektów handlowych w Polsce. Retail Park ATUT Express Wieliczka to nasz najnowszy projekt. Retail Park ATUT Express Wieliczka jest już w całości skomercjalizowany. Obecnie trwają prace, które pozwolą nam na otwarcie inwestycji w lipcu tego roku – mówi Wojciech Cieślak, Prezes Grupy BOIG.

Wśród najemców Retail Park ATUT Wieliczka znajdują się takie marki, jak Biedronka, Media Expert, Rossmann, TEDi, PEPCO, Kik oraz Apteka Dbam o Zdrowie. Całkowita powierzchnia najmu to prawie 5 000 m2. Przestrzenie handlowo-usługowe zostały zaprojektowane w komfortowej zabudowie parterowej.

- Wciąż dynamicznie rozwijamy sieć restauracji McDonald’s w Polsce. Obecnie w Małopolsce działa 37 naszych lokali, ale nowo otwarty obiekt w Wieliczce jest pierwszym w tym mieście. W ciągu pierwszego miesiąca naszej działalności w Wieliczce odnotowaliśmy rekordową liczbę ok. 75 tysięcy gości, którzy odwiedzili naszą restaurację – podkreśla Patrycja Pazio, Corporate Relations Specialist McDonald’s Polska.