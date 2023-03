Rewe otworzył hybrydowy market. Czy tak będą wyglądały zakupy przyszłości?

Sklep przy Luxemburger Strasse w Kolonii-Sülz jest pierwszym oficjalnym supermarketem hybrydowym firmy po trzech testach w Kolonii, Berlinie i Monachium. Oznacza to, że klienci mogą płacić za swoje produkty jak zwykle przy kasie lub za pośrednictwem nowego systemu, ponieważ przy użyciu najnowszej technologii kamer i czujników zakupy są rejestrowane i rozliczane bez procesu płatności.

Jedyny warunek: klienci muszą zainstalować aplikację „Pick&Go” firmy Rewe i zarejestrować się przy barierce wejściowej w sklepie. Płatności dokonuje się za pośrednictwem Paypal, Google Pay, Apple Pay lub kartą kredytową.

Rewe zaprzecza, że istnieje możliwość popełnienia błędu. Czujniki, wagi na półkach, inteligentne serwery rejestrują każdego klienta i jego zakup.

Integracja zakupów z codziennym życiem

Na początku zakupu każdy użytkownik otrzymuje numer. Jeśli sięgnie do półki, rozpoznawane są cechy jego sylwetki i rejestrowane ruchy ramion. Firma zapewnia jednak, że dane biometryczne nie będą przechowywane. Jeśli klient odłoży coś z powrotem na półkę, to również zostanie to zarejestrowane.

”Możliwe są także zakupy grupowe: rodziny, przyjaciele lub współpracownicy mogą wspólnie pakować przedmioty i zapłacić za nie na jednej fakturze w bezgotówkowej kasie” — wyjaśnia Rewe.

W Berlinie jest jeszcze jeden market tego rodzaju, ale ten w Kolonii jest największym z największą liczbą produktów – informuje tag24.de. Klienci mogą wybierać spośród 13 000 pozycji na 600 metrach kwadratowych. Celem nowej koncepcji jest „zintegrowanie zakupów z codziennym życiem ludzi”.