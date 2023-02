Rewolucja mięsna w Aldi. Koniec z mięsem z okrutnej hodowli

W Aldi towary powinny do 2030 r. pochodzić wyłącznie z hodowli z pomieszczeniami z pełnym dostępem do zewnętrznego otoczenia.

Aldi zmienia zasady zaopatrzenia

W Aldi towary powinny do 2030 r. pochodzić wyłącznie z hodowli z pomieszczeniami z pełnym dostępem do zewnętrznego otoczenia. Dobrostan zwierząt i dobre warunki hodowli to kategorie, które mają coraz większe znaczenie dla konsumentów. Przy zakupie żywności pochodzenia zwierzęcego, w 2019 r. wprowadzono etykietę, która identyfikuje metodę chowu i dzieli go na cztery poziomy. Otwarte budynki zapewniają zwierzętom przebywanie na świeżym powietrzu, dostęp do światła dziennego, przy ochronie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Mimo to mięso z hodowli na poziomie 1 i 2, które oznacza trudne do zniesienia warunki, nadal powszechnie znajduje się w asortymencie supermarketów i dyskontów. Według badania Greenpeace, odsetek ten wynosił nawet 88,4 proc. w 2022 roku. Aldi ogłosił już w 2021 r., że do 2030 r. będzie sprzedawał tylko świeże mięso z poziomu 3 i 4, teraz dyskont rozszerzył ten plan. Zasada powinna obejmować również schłodzone mięso i wędliny. Zmiany na razie nie wpłyną na dania gotowe i międzynarodowe specjały.

Aldi wyjaśnił, że prawie połowa rocznego spożycia mięsa stanowią wyroby mięsne i wędliniarskie. Klienci mogą zobaczyć, jak trzymane są zwierzęta, patrząc na oznakowanie informujące o metodach chowu na opakowaniu mięsa.

Co planowane jest w Aldi?

W przyszłości powinny być tylko najwyższe poziomy hodowli w skali od 1 do 4. Od poziomu 3 zwierzęta przebywają w klimatyzowanych oborach z dostępem do zewnętrznego świata, zamiast w pomieszczeniach zamkniętych. Na poziomie 4 dostają też lepsze jedzenie i mogą swobodnie biegać przez cały rok.

W związku z tym Aldi planuje, że do 2025 r. całkowicie zrezygnuje z towarów pochodzących z hodowli typu 1, która odpowiada jedynie minimalnym standardom prawnym w hodowli zwierząt.

Do 2026 r. jedna trzecia produktów mięsnych i wędliniarskich powinna pochodzić z gospodarstw trzeciego i czwartego poziomu systemu.

Do 2030 r. celem jest całkowite przejście na towary z dwóch najwyższych form hodowli.