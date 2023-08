Rewolucja w ryczałcie. Zmieniają się progi przychodowe

Z liniowego na ryczałt...

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzone w 2022 roku przyniosły wiele zmian w sposobie rozliczania składki zdrowotnej oraz wpłynęły na decyzję o zmianie przez wielu przedsiębiorców formy opodatkowania na ryczałt.

Zmiany w podatkach. Ryczałt do 3 mln zł przychodów

Jednak, aby go wybrać, nie można przekroczyć 2 milionów złotych przychodu w ciągu roku. Ma to się wkrótce zmienić, gdyż w Sejmie pojawił się projekt ustawy zwiększający ten próg do 3 milionów złotych.

Wysokość stawki składki zdrowotnej znacząco różni się w zależności od formy opodatkowania. W przypadku skali podatkowej składka wynosi 9 proc. dochodu, a na podatku liniowym jest to 4,9 proc. dochodu.

Ryczałt składka zdrowotna 2023

W przypadku ryczałtu obowiązują trzy progi: do 60 000 zł, pomiędzy 60 000 a 300 000 zł oraz powyżej 300 000 zł. Co istotne, wysokość składki zdrowotnej jest znana podatnikowi z góry, niezależnie od osiągniętego przychodu w ramach danego progu. Oznacza to, że po przekroczeniu przychodu 300 000 zł w skali roku, przedsiębiorca płaci najwyższą składkę zdrowotną, 1128,48 zł miesięcznie.

– Wielu podatników wybiera ryczałt, ponieważ zasady opłacania składki zdrowotnej są wtedy korzystniejsze niż na skali podatkowej i podatku liniowym. Dochód pozostaje kluczowym czynnikiem, niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Na przykład: jeśli dochód przedsiębiorcy wynosi milion złotych, to przy opodatkowaniu liniowym zapłaci 49 000 zł składki zdrowotnej w skali roku. W przypadku ryczałtu będzie to znacznie mniej, 13 541,76 zł – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Limit przychodów przy ryczałcie

Warto mieć na uwadze obowiązujący na ryczałcie limit przychodowy. Podmioty osiągające przychód powyżej 2 milionów złotych nie mogą korzystać z tej formy opodatkowania. W związku z tym w Sejmie pojawił się projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który zakłada zwiększenie tego limitu o 50 proc. z 2 milionów do 3 milionów złotych.

– To pozytywna zmiana, którą można ocenić z dwóch stron. Po pierwsze podatnicy, którzy wcześniej przekraczali limit, będą mogli korzystać z ryczałtu. Po drugie, wprowadzenie tego limitu budzi pytania, dlaczego w ogóle jest stosowany dla tej formy opodatkowania – zwraca uwagę Piotr Juszczyk.

Będzie niższy VAT na odzież dla najmłodszych

Kolejna pozytywna zmiana dotyczy podatku VAT i przynosi obniżenie jego stawek na odzież i obuwie dla dzieci z 23% do 5%.

– Osobiście jestem zwolennikiem tego typu zmian i wsparcia rodzin poprzez obniżenie podatków przy jednoczesnym ograniczaniu programów socjalnych. To pozwala na wprowadzenie bardziej przystępnych cen dla wszystkich, a stawki podatku VAT, zwłaszcza na produkty dla dzieci, powinny być jak najniższe – ocenia ekspert inFakt.

Aktualnie projekt ustawy o ograniczaniu biurokracji i barier prawnych jest opiniowany przez organizacje samorządowe.

inFakt to firma z branży księgowo-technologicznej, która od 2009 roku udostępnia swoją autorską aplikację do prowadzenia księgowości.