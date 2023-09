Farby od Ritter Sport. Nietypowa kampania marki

Kampania, odbywająca się pod hasłem „Do wyboru, do koloru”, będzie promować czekolady, które swoimi kolorami od lat odzwierciedlają ulubione smaki Polaków. Limitowana kolekcja farb trafiła do influencerów na co dzień działających w obszarach interior design i home decor. Ich zadaniem jest pokazać, jak barwy, które do tej pory były znane z opakowań czekolad Ritter Sport, można kreatywnie wykorzystać we wnętrzach domu czy mieszkania, by urządzić je adekwatnie do naszych potrzeb i ze smakiem.

– W ramach jesiennej kampanii postanowiliśmy wyjść poza utarte ścieżki komunikacji i zaprosić konsumentów do wspólnej zabawy, nawiązując do naszego hasła „Joy & Goodness”. Naszym celem jest pokazanie produktu w zupełnie nieoczywistym anturażu, dlatego postawiliśmy na odważne działania, osadzające świat marki i jej wartości poza kategorią produktową – podsumowuje Dominika Barycka, Brand Managerka marki Ritter Sport w Novi FMCG Sp. z o.o.

Twórcy internetowi zaangażowani w akcję pokażą, w jaki sposób prostymi zabiegami, zapraszając kolorowe czekolady Ritter Sport do swojego domu, można zmienić każde wnętrze na bardziej optymistyczne, wyciszające czy też dodające energii. Na ich profilach zaplanowany jest szereg publikacji ukazujący cały proces: od momentu rozpakowania limitowanych farb sygnowanych przez markę, przez „making off”, pokazujący kulisy realizacji zadania, aż do zaprezentowania odbiorcom finalnego efektu ich pracy.

Kampania Ritter Sport wsparta konkursem

Kampanii towarzyszy konkursowa aktywacja konsumencka promowana na facebookowych profilach, zarówno marki, jak i zaangażowanych w akcję influencerów. Zadaniem postawionym przed uczestnikami konkursu jest odnalezienie koloru ulubionej czekolady Ritter Sport w swoim domu, zrobienie zdjęcia produktu na tle barwnego przedmiotu i opublikowanie go na swoim profilu wraz z hasztagiem akcji. Na zwycięzców czekają boksy prezentowe pełne kolorowych czekolad Ritter Sport.



Równolegle do akcji z influencerami i aktywacji konsumenckiej odbywa się sprzedażowa kampania OOH, wspierającą budowanie zasięgu i rozpoznawalności marki Ritter Sport. Kreacje, podkreślające szeroką paletę smaków i kolorów czekolad wchodzących w skład portfolio marki, będzie można zobaczyć na nośnikach w kluczowych lokacjach w największych polskich miastach.



Kampania będzie wspierana publikacjami w mediach, na portalach Grupy Wp: Kobieta oraz Dom, a także w serwisie „Weranda”. Dodatkowo w ramach współpracy z portalem WP Kobieta kampania Ritter Sport pojawi się w programie video „Poszukujemy, inspirujemy”, którego cały odcinek zostanie poświęcony marce i jej kolorom pełnym energii.