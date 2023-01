RITUALS - nowa kolekcja 4F i Anny Lewandowskiej

Kolekcja 4F idealnie się podczas praktyki jogi, pilatesu, medytacji ale również dynamicznych ćwiczeń w domu i na siłowni. Składa się z setów treningowych oraz kompletów dresowych. Ubrania są utrzymane w stonowanych odcieniach pozwalających na łączenie ze sobą poszczególnych elementów. Kolory kolekcji 4FxAL Rituals to turkus, limonka i brąz, nawiązujące do barw natury – zielonej roślinności czy turkusu wody.

Do uszycia modeli dresowych użyto m.in. modalu, który jest miękkim i trwałym włóknem, pozyskiwanym z drewna bukowego.

Marka 4F do współpracy zaprosiła dziewczyny, które na co dzień profesjonalnie zajmują się stretchingiem. Twarze sesji zdjęciowej: Monika @charaktermotyla, Ania @annaweklar oraz Natalia @zagumna.