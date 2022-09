Ritulas Cosmetics otwiera 3. sklep w Poznaniu

Pierwszy stacjonarny sklep Rituals w Polsce otworzono w sierpniu ubiegłego roku w Westfield Arkadia. Od tego czasu marka rozwija się otwierając 14. kolejnych lokalizacji w 7 różnych miastach Polski. Oprócz 6. sklepów w Warszawie, Rituals dotarł do Poznania, Łodzi, Szczecina a także Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk).

Dla pierwszych 50. klientów w Plaza Poznań przewidziane są torby z niespodziankami od marki, w których znajdą się miniaturki produktów (1x krem do ciała, 1x pianka pod prysznic w żelu oraz dwie próbki). Dodatkowo osoby, które zrobią zakupy za określoną wartość, również mogą liczyć na prezent – przy zakupie za min.190 zł otrzymają mini patyczki zapachowe, kupując produkty o wartości min. 275zł dostaną zapach do samochodu, a wydając min. 450zł do zakupów dołączony zostanie krem na dzień The Ritual of Namaste lub Homme Collection.

W tym dniu piankę pod prysznic będzie można kupić w promocyjnej cenie 30zł (standardowa cena – 39zł).