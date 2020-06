Robert Krzak: Przychody Netto i Tesco razem to 5. pozycja na polskim rynku handlowym

fot. Robert Krzak

Netto z przychodami ok. 3,5 mld zł i Tesco z przychodami ponad 7 mld zł generują razem przepływy, które pozwoą zająć sieci Netto 5. miejsce na polskim rynku handlowym pod względem przychodów. To ogromny awans dla Netto, które do tej pory było klasyfikowane poza pierwszą dziesiątką - mówi Robert Krzak, niezależny ekspert EY, sektora Handlu i Produktów Konsumenckich.

Oczywiście kwota transakcji (ok. 3 mln zł za sklep) to dopiero początek wydatków jakie otwierają się przed Netto, który musi przekształcić sklepy Tesco w atrakcyjne placówki. To będzie wymagało dużych nakładów nie tylko w wystrój, ale także w rozszerzenie asortymentu. To oznacza poszukiwanie nowych kategorii produktowych i nowych dostawców.

Przegranym tej sytuacji jest sieć Aldi, która deklaruje, że chce się obecnie rozwijać dynamicznie, ale organicznie. Taka droga nie daje szans na nadrobienie dystansu do Netto, który z pozycji gracza nr. 3 na rynku dyskontowym przeskoczył do pierwszej ligi handlowej - mówi Robert Krzak.