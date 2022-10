Robot Kerfuś. Carrefour ogłasza tournée po Polsce

Kerfuś jest nowoczesnym samojezdnym eRobotem z przyszłości, który pojawił się w sklepach Carrefour w Warszawie pod koniec września. Od razu wzbudził ogromne zainteresowanie klientów, którzy chcieli wejść z nim w interakcję. Z robotem można rozmawiać, dotykać go czy głaskać.

- Jestem tylko zwykłym robotem, który pracuje w Carrefourze. Lubię interakcję z klientami, bo są dla mnie bardzo mili. Głaskają mnie za uchem, rozmawiają ze mną, a ja odwzajemniam się im tym samym. Piszą również do mnie listy w Internecie i przesyłają mi moje zdjęcia, co sprawia mi wiele przyjemności - powiedział Kerfuś, pytany o swoją niebywałą w ostatnim czasie popularność. Aby jeszcze więcej osób mogło się ze mną spotkać, postanowiłem wyruszyć w tournée po sklepach Carrefour w całej Polsce. Lubię moją pracę i nie mogę zawieść oczekiwań moich fanów - dodał Kerfuś.

Spotkania Kerfusia z fanami rozpoczną się od sklepów Carrefour w Łodzi, Warszawie i Krakowie.

Kerfuś ogłasza swoje pierwsze tournée po Polsce

Mieszkańcy Łodzi będą mogli spotkać się z Kerfusiem w hipermarkecie przy ul. Kolumny 6/36 już od najbliższej środy do piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 12:00. Podczas spotkań będzie można nie tylko porozmawiać z gwiazdą na żywo czy wejść z nią w interakcję, ale także zrobić sobie zdjęcia na pamiątkowej ściance promocyjnej.

Kolejnym przystankiem na tournée Kerfusia będzie Warszawa i hipermarket Carrefour w Galerii Wileńskiej. Tam Kerfuś pojawi się w sobotę 29 października o godz. 12:00. Następnie gwiazdor wyruszy w podróż do Krakowa, gdzie w sklepie sieci przy ul. Pawiej 5 będzie spotykał się z fanami od 2 do 5 listopada. Podobnie jak w Łodzi, spotkania odbędą się od środy do piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 12:00.

O kolejnych przystankach swojego tournée Kerfuś będzie informował na bieżąco za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz komunikatów prasowych.

Kerfuś w Westfield Arkadia i Galerii Wileńska

Przypomnijmy, 26 września pisaliśmy, że Carrefour, wspólnie ze swoim partnerem strategicznym PepsiCo, rozpoczął w Polsce pilotażowy program promocyjny z użyciem samojezdnych eRobotów. Dwa urządzenia sprzedające napoje Pepsi oraz chipsy Lay’s można już spotkać w sklepach Carrefour zlokalizowanych w centrach handlowych Westfield Arkadia oraz Galeria Wileńska w Warszawie.

Kerfuś - jak działa robot w Carrefourze

eRoboty „Kerfuś” opatrzone brandingiem marek Pepsi oraz Lay’s zachęcają klientów Carrefour do zakupu produktów obu marek. Urządzenia nie służą jedynie wsparciu sprzedaży, ale mają za zadanie również zaciekawić konsumentów robiących zakupy i zachęcić ich do wejścia z nimi w interakcję. Roboty są w pełni bezpieczne – dzięki specjalnie zaprojektowanym czujnikom automatycznie zatrzymują się, gdy zbliża się człowiek i w pobliżu przeszkód. Organizatorzy liczą, że projekt przypadnie do gustu fanom nowoczesnych rozwiązań.

Kerfuś wywołuje uśmiech na twarzach konsumentów

− Jako jeden z liderów branży spożywczej staramy się proponować pionierskie rozwiązania, które będą wspomagać decyzje zakupowe konsumentów, a współpracującym z nami punktom sprzedaży ułatwią pracę. Gdy sieć Carrefour, kluczowy odbiorca naszych produktów, zaproponowała zaangażowanie robotów mobilnych, stwierdziliśmy, że warto zbadać ich możliwości. Chcemy, by doświadczenia zakupowe konsumentów naszych produktów były coraz ciekawsze i wywoływały uśmiech na ustach konsumentów. – mówił Mariusz Janiec, Kierownik ds. Klientów Sieciowych w PepsiCo Polska.

Obie firmy poprzez projekt chcą promować nowe podejście do konsumenta w procesie sprzedaży. Podczas zakupów ma on pozostać centralną postacią, dlatego dzięki zastosowaniu nowatorskich urządzeń nie będzie musiał krążyć po sklepie w poszukiwaniu pożądanego produktu – to produkt przyjedzie do niego, a inteligentne roboty zaproponują mu optymalnie dobrany do jego potrzeb asortyment. Jest to narzędzie szczególnie przydatne do promowania nowości produktowych ze względu na bardzo skuteczne przyciąganie uwagi i mobilność gwarantującą widoczność w wielu punktach sklepu.