Roboty zdobywają handel

Autonomiczne roboty to dziś wszechstronni partnerzy, fot. mat. pras.

Badanie RetailWire i Brain Corp potwierdza, że COVID-19 znacznie przyspieszył rozwój i wdrażanie automatyzacji w handlu. Roboty używane do takich zadań, jak utrzymanie higieny czy skanowanie półek w sklepach i magazynach, mają świetne opinie i sprzedają się na pniu.

Roboty i automatyzacja zdobywają handel

Wysoka i szybka adaptacja nowych technologii to jeden z najbardziej uderzających trendów w branży handlowej

Ddomino ruszyło, a automatyzacje będą tylko przyspieszać

Z raportu „Roboty w handlu detalicznym” wynika, że aż 64 proc. ankietowanych detalistów uważa, że niezwykle istotne jest posiadanie własnej, jasnej i wykonalnej strategii automatyzacji na najbliższe lata. Wśród dużych detalistów ta opinia jest jeszcze bardziej powszechna - odpowiedziało tak aż 77 proc. z nich. To imponujący wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że roboty w handlu zaczęły się pojawiać zaledwie dekadę temu. Dziś już połowa respondentów planuje w ciągu najbliższych 18 miesięcy wdrożenia automatyki w swoich punktach sprzedaży.

Korzyści nie tylko w pandemii

– Globalna pandemia zwróciła uwagę na wagę automatyzacji i korzyści z niej płynące, dlatego obserwujemy teraz zwiększone nią zainteresowanie. Co istotne, sprzedawcy detaliczni myślą nie tylko o tym, żeby jak najszybciej rozwiązać swoje wywołane przez koronawirusa problemy, ale również o bonusach z wdrożeń, które będą osiągać w przyszłości – mówi Josh Baylin, starszy dyrektor ds. strategii w Brain Corp. Autonomiczne roboty to dziś wszechstronni partnerzy, pomagający w zwiększeniu produktywności, w utrzymaniu czystości czy poprawiający obsługę klientów w sklepach.

Co wpływało na popularność robotów? Dystans i dezynfekcja – czyli wymogi związane z higieną w placówkach. Sklepy przywiązywały większą wagę do czystości, aby spełnić wysokie oczekiwania klientów. Większość (72 proc.) respondentów badania twierdzi, iż nie przewiduje dużej zmiany w oczekiwaniach konsumentów co do czystości w sklepie, nawet po szerokiej dystrybucji szczepionek i poprawie sytuacji. Niemal tyle samo (73 proc.) detalistów przyznaje, że znaczenie robotyki w magazynach lub centrach dystrybucji wzrosło z powodu czynników, które pojawiły się w pandemii.

Pomagają w pracy i gromadzeniu danych

Potrzeba utrzymania czystych i bezpiecznych obiektów zbiegła się w czasie z rosnącą świadomością korzyści płynących z automatyzacji opartej na analizie danych. Dziś autonomiczne roboty nie tylko skanują towary w hurtowni lub sklepie w celu wykrycia braku zapasów i niewłaściwych kodów SKU. Przy okazji wychwytują nawyki zakupowe i mikrotrendy, czyli różnego rodzaju dane, które w kilka lat doprowadziły Amazon na szczyt branży handlowej.

– Robotyzacja i automatyzacja procesów w handlu pozwalają np. skrócić czas potrzebny na obsługę punktu sprzedaży, umożliwiają też pracownikom danych lokalizacji skupić się na rzeczach wymagających ich uwagi. Wszystko dzięki eliminacji np. konieczności raportowania efektów swojej pracy i poszukiwania informacji potrzebnej do wykonywania działań poprawiających efektywność punktu sprzedaży. Jest to możliwe dzięki analizie danych z systemów pozwalających realizować sprzedaż, czujników, kamer i całych instalacji tworzących technologiczne ekosystemy IoT – wyjaśnia Krzysztof Stojek, Solution Architect z Sagra Technology.

– Automatyzacja procesów to jeden z najsilniejszych trendów w handlu, ponieważ dzięki niej wiele zadań można uprościć, przyspieszyć i wyeliminować możliwość błędu. Co istotne, wdrożenia spowodowane pandemią i potrzebą zwiększenia automatyzacji zadań i procesów, pozostaną w tych firmach na dłużej – przekonuje ekspert z Sagra Technology.