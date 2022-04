Roczna pensja nagrodą w loterii E.Wedel

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy jednorazowo kupić produkty marki za minimum 15 zł i zarejestrować paragon na stronie www.czasnaprzyjemnosc.pl.

Marka E.Wedel przygotowała nie lada gratkę dla każdego miłośnika czekolady. Od 25 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku, oprócz przyjemności płynącej z aksamitnego, rozpływającego się w ustach smaku oryginalnych wedlowskich wyrobów, czekają na konsumentów atrakcyjne nagrody. A to wszystko dzięki loterii „Czas na przyjemność”.

Jak wziąć udział w loterii E.Wedel?

Loteria E.Wedel to sama przyjemność – dosłownie. Wystarczy jednorazowo kupić produkty E.Wedel za minimum 15 zł. Mogą być to dowolne wedlowskie wyroby, jedyny warunek jest taki, że cały zakup musi widnieć na jednym paragonie. Następnie dowód zakupu należy zarejestrować na stronie loterii – www.czasnaprzyjemnosc.pl. Uczestnicy mają szansę na wylosowanie nagród natychmiastowych, jak i jednej z nagród głównych w postaci rocznej pensji na przyjemności o wartości 60 000 zł.

Codziennie losowanych będzie 10 z puli 670 zestawów wedlowskich specjałów o wartości 70 zł każdy. Co tydzień do wygrania będzie 1 z 30 Czekoladowych Weekendów dla dwojga, czyli dwa noclegi w wyjątkowym hotelu w Warszawie z masą atrakcji, o łącznej wartości 6 000 zł. W trakcie trwania loterii będą również losowane 3 nagrody główne, które odpowiadają wysokości rocznej pensji – 60 000 zł do wydania na własne przyjemności. Dodatkowo marka E.Wedel pokryje koszty podatku, dzięki czemu laureaci będą mogli od razu skupić się na radości z wygranej i korzystać z tytułowego czasu na przyjemność.