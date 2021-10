Rodzina 500 plus - ile dziś są warte te pieniądze?

65 zł mniej

- Dziś świadczenie rodzinne 500+ pozwala dokonać zakupów produktów i usług, za które w 2016 roku płaciliśmy 435 zł, tj. o 65 złotych mniej. Przywrócenie wartości nabywczej do początkowego poziomu, wymagać będzie natomiast waloryzacji o niecałe 75 złotych - mówi nam Jakub Rybacki, analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Analityk tłumaczy, że według danych GUS przez ostatnie 5 lat skumulowany wzrost cen konsumenckich sięgnął 14,5% - odsetek ten odpowiada wspomnianej kwocie ok. 65 złotych. Inflacja najmocniej uderzała w portfele Polaków przez ostatnie dwa lata – w 2020 średni wzrost cen wyniósł 3,4%, w bieżącym będzie zbliżony do 4,5%.

Dane sporządzane przez GUS opisują zarówno wzrost cen towarów i usług codziennego użytku, jak i dóbr trwałych np. mebli, telefonów komórkowych. Wartości te mogą odbiegać od postrzeganych przez konsumentów z uwagi na fakt, że w ostatnich latach najszybciej rosły ceny często dokonywanych zakupów np. żywności czy paliw. Indeks sporządzany przez GUS nie uwzględnia cen nieruchomości oraz kosztu wynajmu mieszkania.

Polacy chcą podwyżki 500 plus?

Dzisiaj MondayNews podało, że najnowszego badania opinii publicznej, przeszło czterech na dziesięciu Polaków uważa, że świadczenie 500 plus powinno być podniesione ze względu na rosnącą inflację i wzrost cen.

Badanie pokazało również, o jaką wartość należy podnieść świadczenie, według zwolenników rewaloryzacji. 39,1% badanych z tej grupy uważa, że wzrost powinien wynieść 10-20%. Natomiast 21,4 respondentów wskazuje 20-30%, a 18% ankietowanych wybiera przedział 5-10%. Z kolei 15,5% Polaków mówi o skoku większym niż o 30% – 15,5%.

Inflacja na poziomie 6 proc.

Dzisiaj GUS ogłosił, że inflacja we wrześniu wyniosła 5,9 proc. rok do roku, a nie 5,8 proc., jak pierwotnie podawał urząd. Inflacja 5,9 proc. to najwyższy odczyt od ponad 20 lat. Poprzednio wyższą inflację GUS zaraportował w czerwcu 2001 r. - 6,2 proc.

We wrześniu ceny usług wzrosły o 6,6% r/r, a żywności o 4,2%,. To co w tej chwili ciąży jednak najbardziej w przypadku koszyka inflacyjnego to wzrost cen użytkowania mieszkania i transportu.